Pezinok sa už po piaty raz stane hlavným mestom bubeníkov

Bratislava 8. apríla (TASR) - Už po piaty raz sa dunivý zvuk bicích rozľahne Pezinkom, ktorý sa opäť stane hlavným mestom všetkých bubeníkov. V sobotu 15. apríla sa uskutoční 5. ročník festivalu Drumfest Slovakia. Jeho dejiskom bude Dom kultúry v Pezinku, akciu organizuje občianske združenie P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo) v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a ďalšími partnermi.



Headliner festivalu bude Eric Moore, ktorý vystúpi netradične už na pravé poludnie. "Tento fantastický americký bubeník vystupuje v sobotu večer v Bratislave s Erosom Ramazzottim, no súhlasil so sólovým programom na Drumfest Slovakia. Je to jeden z najvšestrannejších bubeníkov súčasnosti a okrem Ramazzotiho hral s umelcami a kapelami, ako sú Bobby Brown, Sly And The Family Stone a Suicidal Tendencies," povedal pre TASR Petter Bittner, organizátor festivalu a tiež bubeník a frontman kapely Feelme.



Program bude pokračovať vystúpením poľského bubeníka a pedagóga Mariusza Mocarského, ktorý predvedie hru na elektronickú sadu bicích nástrojov. Z Česka zavíta do Pezinka bubeník Josef Cigánek. Jeho všestrannosť potvrdzuje bohatý zoznam umelcov, s ktorými spolupracoval, nájdeme na ňom Karla Gotta, ale aj Oskara Petra, Aleša Brichtu či kapelu Törr. Hru na bicie nástroje vyučuje na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži.



Slovenskú bubenícku obec bude zastupovať Marián Ševčík, ktorý si pre návštevníkov pripravil workshop. V tejto disciplíne má bohaté skúsenosti, keďže sa zúčastnil na mnohých workshopoch a festivaloch doma i v zahraničí. Od roku 2016 pôsobí ako odborný asistent na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, zároveň vyučuje hru na bicie nástroje na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.



Večerným vrcholom festivalového programu bude bubeník, skladateľ a producent Richard Spaven z Veľkej Británie. Známy predstaviteľ anglickej klubovej a hip-hopovej scény predvedie v Pezinku svoj zaujímavý štýl hry vychádzajúci z džezovej tradície v kombinácii s množstvom nových moderných postupov.



Súčasťou festivalu bude aj program pre budúcich bubeníkov pod názvom Drum Kids, tradičná výstava bicích nástrojov a činelov vo foyeri kultúrneho domu. Chýbať nebude ani spomienka na zosnulých hráčov. Tentoraz diváci vzdajú minútou potlesku hold Taylorovi Hawkinsovi zo skupiny Foo Fighters.



"Program je pestrý. Počas predošlých ročníkov sa vytvorila veľká rodina milovníkov bicích nástrojov, ktorá je otvorená novým členom. Nemusia byť hráčom na bicie nástroje, festival je určený každému, kto má rád rytmickú hudbu a rád objavuje niečo zaujímavé," podotkol Bittner.