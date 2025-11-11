< sekcia Kultúra
Pezinské vínne pivnice 2026
14. februára 2026, na sviatok sv. Valentína, ožije Pezinok atmosférou dobrej nálady, priateľských stretnutí a výnimočného vína.
Autor OTS
Pezinok 11. novembra (OTS) - V širšom centre mesta na jednotlivých zastávkach členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov ponúknu návštevníkom to najlepšie, čo ukrývajú ich historické pivnice. Spojte putovanie za výborným vínom s prehliadkou mesta a jeho jedinečných zákutí na 18. ročníku podujatia Pezinské vínne pivnice.
Vína z Pezinka patrili už od stredoveku k tým najlepším v Uhorsku a predávali sa po celej strednej Európe. Stáročné pestovanie viniča sa prejavilo aj na architektúre mesta a jeho podzemí. Pivnice boli vždy miestom, kde víno dozrievalo a získavalo svoju jedinečnú chuť. Na túto tradíciu nadväzujú Pezinské vínne pivnice, ktoré sa konajú okolo sviatku sv. Valentína – ideálna príležitosť pre páry aj priateľov stráviť spoločný čas pri dobrom víne, v útulnej atmosfére a s príjemnými rozhovormi.
Výhodou podujatia je kompaktnosť lokality. Vinári sa nachádzajú v okruhu, ktorý bez problémov zvládnete pešo. Návštevníci sa tak môžu naplno venovať degustácii, vínnej turistike, objavovaniu historického Pezinka a ochutnávke miestnych gastronomických špecialít – pohodlne, bezpečne a bez presúvania autom.
Vstupenka pre jednu osobu:
• predpredaj do 31. 12. 2025: 36 €
• 1. 1. – 13. 2. 2026: 38 €
• v deň podujatia: 42 €
V cene vstupenky získate:
• Štartovací balíček – 60 degustačných žetónov
• Degustačný pohár s ryskou pre pohodlné a presné degustovanie
• Degustačnú taštičku, aby ste mali pohár vždy po ruke a mohli si naplno užívať prechádzku medzi pivnicami
• Sprievodcu degustátora s mapou jednotlivých pivníc a vinárov
• Bonusový kupón na nákup vína v hodnote 7 €
Párová vstupenka:
• predpredaj do 31. 12. 2025: 58 €
• 1. 1. – 13. 2. 2026: 60 €
• v deň podujatia: 64 €
V cene vstupenky získate:
• Štartovací balíček – 70 degustačných žetónov
• 2x degustačný pohár s ryskou pre pohodlné a presné degustovanie
• 2x degustačnú taštičku, aby ste mali pohár vždy po ruke a mohli si naplno užívať prechádzku medzi pivnicami
• Sprievodcu degustátora s mapou jednotlivých pivníc a vinárov
• Bonusový kupón na nákup vína v hodnote 14 €
Predpredaj vstupeniek:
Online na stránke www.vinnepivnicepk.sk alebo osobne v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01, Pezinok.
Príďte si užiť výnimočnú atmosféru, prechádzku mestom a degustáciu vín, ktoré vznikajú s láskou, úctou k tradíciám a rukami pezinských vinárov.
Viac informácii: www.vinnepivnicepk.sk
Z tejto prechádzky sa neulejte!
Vína z Pezinka patrili už od stredoveku k tým najlepším v Uhorsku a predávali sa po celej strednej Európe. Stáročné pestovanie viniča sa prejavilo aj na architektúre mesta a jeho podzemí. Pivnice boli vždy miestom, kde víno dozrievalo a získavalo svoju jedinečnú chuť. Na túto tradíciu nadväzujú Pezinské vínne pivnice, ktoré sa konajú okolo sviatku sv. Valentína – ideálna príležitosť pre páry aj priateľov stráviť spoločný čas pri dobrom víne, v útulnej atmosfére a s príjemnými rozhovormi.
Bez starostí o dopravu – všetko v pešej vzdialenosti
Výhodou podujatia je kompaktnosť lokality. Vinári sa nachádzajú v okruhu, ktorý bez problémov zvládnete pešo. Návštevníci sa tak môžu naplno venovať degustácii, vínnej turistike, objavovaniu historického Pezinka a ochutnávke miestnych gastronomických špecialít – pohodlne, bezpečne a bez presúvania autom.
Vstupenka pre jednu osobu:
• predpredaj do 31. 12. 2025: 36 €
• 1. 1. – 13. 2. 2026: 38 €
• v deň podujatia: 42 €
V cene vstupenky získate:
• Štartovací balíček – 60 degustačných žetónov
• Degustačný pohár s ryskou pre pohodlné a presné degustovanie
• Degustačnú taštičku, aby ste mali pohár vždy po ruke a mohli si naplno užívať prechádzku medzi pivnicami
• Sprievodcu degustátora s mapou jednotlivých pivníc a vinárov
• Bonusový kupón na nákup vína v hodnote 7 €
Párová vstupenka:
• predpredaj do 31. 12. 2025: 58 €
• 1. 1. – 13. 2. 2026: 60 €
• v deň podujatia: 64 €
V cene vstupenky získate:
• Štartovací balíček – 70 degustačných žetónov
• 2x degustačný pohár s ryskou pre pohodlné a presné degustovanie
• 2x degustačnú taštičku, aby ste mali pohár vždy po ruke a mohli si naplno užívať prechádzku medzi pivnicami
• Sprievodcu degustátora s mapou jednotlivých pivníc a vinárov
• Bonusový kupón na nákup vína v hodnote 14 €
Predpredaj vstupeniek:
Online na stránke www.vinnepivnicepk.sk alebo osobne v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01, Pezinok.
Príďte si užiť výnimočnú atmosféru, prechádzku mestom a degustáciu vín, ktoré vznikajú s láskou, úctou k tradíciám a rukami pezinských vinárov.
Viac informácii: www.vinnepivnicepk.sk