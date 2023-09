Photophobiu uvádza v svetovej premiére MFF Benátky

Bratislava 1. septembra (TASR) - Príbeh dvoch ukrajinských detí, ukrývajúcich sa s rodinami pred bombardovaním v metre zdevastovaného mesta Charkov, sleduje film Photophobia. Snímku režisérskej dvojice Ivan Ostrochovský a Pavol Pekarčík premietne v piatok v svetovej premiére Medzinárodný filmový festival v Benátkach (30. 8. - 9. 9.). "Uvedie ho v sekcii Giornate degli Autori, v podprograme Special Events," informovala TASR PR manažérka Dana Freyerová.



Dodáva, že film je nominovaný na cenu Europa Cinemas Label, ktorú každoročne udeľuje sieť kín európskeho filmu Europa Cinemas. Ocenenie je súčasťou kampane siete kín, ktorej cieľom je propagácia, distribúcia a odprezentovanie európskeho filmu čo najširšiemu publiku. "Víťazný film odpremieta vo svojich členských sálach po celej Európe," poznamenáva Freyerová k cene udeľovanej od roku 2003 na piatich európskych festivaloch, v Berlíne, Cannes, Karlových Varoch, Locarne a v Benátkach. O víťazovi rozhoduje štvorčlenná porota zložená z prevádzkovateľov kín siete, aktuálne to budú zástupcovia kín z Francúzska, Talianska, Bulharska a Slovenska.



Photophobia sa bude uchádzať aj o Cenu nadácie FAI: Persona, Lavoro, Ambiente, ktorú v rámci MFF Benátky štvrtýkrát udeľuje nadácia Fai Cisl Studi e Ricerche. "Ocení tie filmy z programu festivalu, ktoré sa zaoberajú témami súvisiacimi s prácou alebo vzťahom medzi ľuďmi a životným prostredím. Jej zakladateľom je sociológ Ludovico Ferro," vysvetľuje Freyerová.



Ostrochovský a Pekarčík prišli na Ukrajinu s humanitárnou pomocou na jar 2022 a s prestávkami tu nakrúcali štyri mesiace. "Od začiatku si uvedomovali, že pozornosť sveta sa bude zameriavať predovšetkým na dianie na bojiskách. Preto sa snažili hľadať obrazy života bežných ľudí, aby ich uchovali podľa svojich najlepších schopností ako chvíle skutočnej ľudskosti v čase zničujúcej hrôzy," približuje Freyerová zámer režisérov, ktorí v Charkove objavili deti skrývajúce sa dva mesiace v metre. "Na začiatku apríla bezprostredne hrozilo obkľúčenie Charkova. Nikto nevedel, čo prinesú nasledujúce týždne. Šanca, že sa deti dostanú von z úkrytu metra, bola minimálna. Deti upadali do apatie a depresie, ktoré s nimi riešila lekárka dochádzajúca do metra," opisuje Freyerová. Nakrúcanie filmu s deťmi uväznenými vojnou v metre vychádzalo podľa nej zo snahy vytrhnúť ich z apatie a narastajúcej depresie. "Pre autorov bolo fascinujúcim zistením, že aj v tak nehostinných podmienkach vojna nevie vymazať z detí ich detskosť."



Do kinodistribúcie uvedie Photophobiu pod slovenským názvom Svetloplachosť spoločnosť Filmtopia 26. októbra. V slovenskej festivalovej premiére snímku premietne MFF Cinematik Piešťany.