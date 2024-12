Pianista Peter Zbranek vydal album Sviatočné piano

Bratislava 13. decembra (TASR) - V bratislavskom Pistoriho paláci sa v stredu večer (11. 12.) uskutočnil koncert klavírno - husľového dua PV Acoustic huslistky Viktorie Linnen a Petra Zbranka. V priebehu koncertu predstavil Zbranek svoj debutový album Sviatočné piano. Do života ho uviedla Adela Banášová spolu s Viktoriou Linnen. TASR informoval vydavateľ Martin Hanuska.



Album Sviatočné piano ponúka celkom 17 nielen tých najväčších vianočných šlágrov z celého sveta, ale aj príjemné inštrumentálne skladby od Eda Sheerana, Leonarda Cohena, Johna Lennona či skupiny Queen. Medzi skladbami si poslucháč nájde známe skladby v inštrumentálnej podobe Tři oříšky, Rolničky / Jingle Bells, Tichá noc, Každý deň budú vraj Vianoce, Páslo dievča pávy, Búvaj dieťa krásne, Šťastné a veselé, All I Want for Christmas is You, Last Christmas, Happy Xmas (War is over), Hallelujah či Bohemian Rhapsody.







Peter Zbranek je slovenský pianista, ktorý premieňa hudbu na emócie. Jeho klavírny sprievod si už na svoje podujatia zvolilo množstvo popredných organizácií a známych osobností. Boli medzi nimi napríklad tréner majstrov sveta z Göteborgu Ján Filc, či hokejista Richard Pánik. Hral tiež na viacerých prestížnych galavečeroch, na doskách Slovenského národného divadla, na pôde rezidencií veľvyslancov Veľkej Británie a USA na Slovensku.



S huslistkou Victoriou Linnen tvorí hudobné duo PV Acoustic. Hre na klavíri sa venuje už od detstva. Jeho repertoár tvorí najmä súčasná filmová hudba a covery svetoznámych hitov. Ako takmer nevidiaci umelec pri hraní vôbec nepoužíva noty, z počutia však dokáže zahrať prakticky akúkoľvek pieseň. Prinášať ľuďom radosť a krásne zážitky prostredníctvom hudby je jeho celoživotnou vášňou.