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Pieseň Doba je divná avizuje autorský album O. Soukupa a M. Zimu
Album Písně, které nikdo nechce slyšet vyjde vo vydavateľstve Supraphon už túto jeseň.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Projekt s ironickým názvom Písně, které nikdo nechce slyšet vznikal dva roky bez akýchkoľvek komerčných ambícií - z čistej radosti zo spolupráce skladateľa Ondřeja Soukupa a textára Mariana Zimu. Soukup postupne oslovoval interpretov, ktorých má rád a ktorých si váži, a nechal ich osobitosť vložiť do kolekcie deviatich nových skladieb. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Jednou z nich je pieseň Doba je divná, ktorú naspieval legendárny Richard Tesařík. Skladba vychádza práve v týchto dňoch a predznamenáva jesenné vydanie celého albumu. Nezameniteľný chrapľavý hlas Tesaříka dodáva piesni surovú autenticitu, akú dnes prináša len málokto. Nahrávka vznikla na jediný pokus - bez opráv, bez druhého dychu a s energiou, ktorá sa nedá zopakovať. Atmosféru dotvára citlivá hra na saxofóne a klarinete v podaní Boryša Seckého, hudobníka, ktorý dokáže jediným tónom povýšiť celú skladbu.
Pieseň sprevádza štýlový videoklip natočený priamo doma u Soukupa. Tesařík sedí v kresle, prezerá si staré fotografie vlastných rodičov, teda i jeho otca - vojaka, hrdinu druhej svetovej vojny - a pije whisky, fajčí cigaru a necháva čas i spomienky voľne plynúť. Videoklip sa nakrúcal na jeden záber, desaťkrát za sebou. „Marian mi poslal niekoľko vydarených textov a ja som ich zhudobňoval bez akýchkoľvek ambícií. Len z radosti zo samotnej tvorby. Oslovil som interpretov, ktorých mám rád, a nechal som ich piesne naspievať tak, ako to cítili. A práve Richard Tesařík prišiel, postavil sa k mikrofónu a song z neho doslova vyletel. To, čo vďaka nemu vzniklo, má pre mňa cenu zlata,“ hovorí Soukup.
Album Písně, které nikdo nechce slyšet vyjde vo vydavateľstve Supraphon už túto jeseň.
Jednou z nich je pieseň Doba je divná, ktorú naspieval legendárny Richard Tesařík. Skladba vychádza práve v týchto dňoch a predznamenáva jesenné vydanie celého albumu. Nezameniteľný chrapľavý hlas Tesaříka dodáva piesni surovú autenticitu, akú dnes prináša len málokto. Nahrávka vznikla na jediný pokus - bez opráv, bez druhého dychu a s energiou, ktorá sa nedá zopakovať. Atmosféru dotvára citlivá hra na saxofóne a klarinete v podaní Boryša Seckého, hudobníka, ktorý dokáže jediným tónom povýšiť celú skladbu.
Pieseň sprevádza štýlový videoklip natočený priamo doma u Soukupa. Tesařík sedí v kresle, prezerá si staré fotografie vlastných rodičov, teda i jeho otca - vojaka, hrdinu druhej svetovej vojny - a pije whisky, fajčí cigaru a necháva čas i spomienky voľne plynúť. Videoklip sa nakrúcal na jeden záber, desaťkrát za sebou. „Marian mi poslal niekoľko vydarených textov a ja som ich zhudobňoval bez akýchkoľvek ambícií. Len z radosti zo samotnej tvorby. Oslovil som interpretov, ktorých mám rád, a nechal som ich piesne naspievať tak, ako to cítili. A práve Richard Tesařík prišiel, postavil sa k mikrofónu a song z neho doslova vyletel. To, čo vďaka nemu vzniklo, má pre mňa cenu zlata,“ hovorí Soukup.
Album Písně, které nikdo nechce slyšet vyjde vo vydavateľstve Supraphon už túto jeseň.