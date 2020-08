Piešťanský festival Cinematik sa uskutoční v tradičnom termíne

Piešťany 4. augusta (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany otvorí 10. až 15. septembra svoj už 15. ročník. Konať sa bude v siedmich vnútorných aj vonkajších priestorov v centre kúpeľného mesta a podľa PR festivalu Petra Konečného napriek sťaženým organizačným aj finančným podmienkam sa jeho program oproti pôvodným zámerom zásadne nemenil. Nebudú chýbať viaceré premiéry či obvyklá dvojica súťaží Meeting Point Europe a Cinematik.doc.



Podľa Konečného v jednej zo svojich tradičných sekcií Čo dom dal budú môcť návštevníci festivalu vidieť v svetovej premiére niekoľko titulov, medzi nimi psychologickú drámu Na prach režisérskej dvojice Anastasia Hoppanová a Samuel Vičan, originálny dokument Králi videa Lukáša Bulavu o zlatej ére kopírovania videokaziet a výpravnú historickú drámu Bohdana Slámu Krajina ve stínu o histórii pohraničnej obce od 30. do 50. rokov 20. storočia.



"K titulom, ktoré bude možné prvýkrát na Slovensku vidieť práve na Cinematiku, sa zaradia aj Služobníci Ivana Ostrochovského. Je to čiernobiela dráma, vracajúca sa do minulosti. Jej hlavnými hrdinami sú dvaja študenti bohosloveckej fakulty v totalitnom Československu. Obsahom aj formou jedinečný film stihol mať svetovú premiéru ešte na februárovom festivale Berlinale v Berlíne," dodal Konečný. Súčasťou sekcie Čo dom dal býva aj výber z tvorby študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Mladým dokumentaristom sa bude venovať aj medzinárodný workshop Dox in Vitro v termíne 8. a 9. septembra. Akreditácie na 15. ročník Cinematiku sú už v predaji.