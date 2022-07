Na tohtoročnom Szigete nebude chýbať ani raper Pil C či speváčka Lenny

Bratislava 6. júla (TASR) - Aj Slovensko a Česko budú mať hudobné zastúpenie na tohtoročnom Szigete. Zo Slovenska sa na budapeštianskom festivale predstaví raper Pil C, z Česka pricestuje speváčka Lenny. Sziget, ktorý bude od 10. do 15. augusta, láka nielen na zelené prostredie mestského parku, ale aj na koncerty hviezd ako Dua Lipa, Arctic Monkeys či Justina Biebera. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Na predchádzajúcich ročníkoch Szigetu zo Slovenska vystupovali aj Celeste Buckingham, Strapo, Medial Banana. Pil C sa tento rok predstaví na dropYard stage, na pódiu, kde sa predstavia raperi a hip-hoperi celého sveta, ktorý je festivalovou novinkou. Pil C bude koncertovať v pondelok 15. augusta, Sziget doteraz navštívil ako fanúšik raz a užil si koncert Kendricka Lamara a Stormzyho. Premiéru na Szigete bude mať aj český raper Idea.







Aj v tomto roku bude Sziget ponúkať ochutnávku mladej hudby najmä z Európy. Na Europe stage sa predstaví aj česká speváčka Lenny, ktorá je známa aj na Slovensku. Dcéra Lenky Filipovej neskrýva nadšenie, že môže svoju hudbu predstaviť na festivale ako Sziget. "S kapelou sme už vystupovali na veľkých českých festivaloch, hrali pre desaťtisíce fanúšikov na akciách v Taliansku, ale na Sziget ideme po prvý raz. Mám radosť, že tento festival budem môcť spoznať z pódia, ale aj ako divák. Určite si nenechám ujsť koncerty Kings of Leon a Justina Biebera," priblížila.



Sziget festival ponúka hudobný aj nehudobný program na viac ako 60 pódiách a festivalových miestach. Medzi najväčšie lákadlá festivalu patria koncerty hviezd ako Dua Lipa, Calvin Harris, Arctic Monkeys, Kings of Leon, Justin Bieber, Bastille, Stromae, Anne-Marie a mnohých ďalších. Kompletný program je k dispozícii na webovej stránke szigetfestival.com.