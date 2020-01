PJ Harvey nechá divákov nahliadnuť do svojho kreatívneho sveta

Bratislava 13. januára (TASR) - Anglická hudobníčka, speváčka a skladateľka PJ Harvey s filmárom a fotografom Seamusom Murphym spolupracujú takmer desať rokov. Po ich spoločných cestách v Kosove, Afganistane a Washingtone vznikol dokumentárny projekt PJ Harvey: A Dog Called Money (2019). Filmovú esej, ktorá približuje najkreatívnejšie okamihy ikonickej umelkyne, uvedie v slovenskej premiére 14. januára o 20.30 h bratislavské Kino Lumiére. "Pre veľký záujem sa v rovnakom čase premietne aj 31. januára. Sú to jediné dve projekcie filmu na Slovensku," informovala TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



"PJ Harvey sprevádzala režiséra Seamusa Murphyho na reportážnych cestách do Kosova, Afganistanu a Washingtonu v rokoch 2011 až 2014. On nakrúcal a fotografoval, ona zaznamenávala slová. Po návrate domov sa tieto slová menili na básne, piesne až napokon vznikol jej album The Hope Six Demolition Project," priblížil genézu filmu Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film.



Album sa nahrával za účasti verejnosti ako súčasť umeleckej inštalácie v pivnici londýnskeho Somerset House s názvom Recording in Progress v špeciálne upravenom priestore, okolo ktorého bolo sklo priehľadné len smerom dnu. Pred vstupom do suterénu, kde bola inštalácia, museli diváci odovzdať mobilné telefóny a zariadenia s možnosťou nahrávania. V štúdiu mal každý klopové mikrofóny, takže publikum zvonku počulo každé slovo, každý vtip a každú notu. "Hudobníci ako keby boli vo výkladnej skrini, z ktorej nevideli von, a mali tak pokoj na prácu, diváci zasa získali neopakovateľný zážitok zo sledovania vzniku albumu," dodal Ulman.



PJ Harvey začala spolupracovať so Seamusom Murphym už v roku 2011, keď navštívila jeho výstavu fotografií z Afganistanu a Murphy pre jej ôsmy štúdiový album Let England Shake režíroval 12 krátkych videoklipov. Neskôr po ich spoločných cestách v Kosove, Afganistane a Washingtone vznikol nielen album The Hope Six Demolition Project, ale aj prvá básnická zbierka PJ Harvey doplnená Murphyho fotografiami s názvom The Hollow of the Hand (2015). Murphyho dokument PJ Harvey: A Dog Called Money je tretím výstupom tejto umeleckej spolupráce, svetovú premiéru mal na vlaňajšom MFF v Berlíne.



Seamus Murphy je oceňovaný írsky fotograf a filmár, fotografie vystavoval po celom svete. Je sedemnásobným držiteľom ceny World Press Photo a spolupracuje s prestížnymi svetovými periodikami. Jeho film Darkness Visible (2011) z fotografického pôsobenia v Afganistane bol nominovaný na cenu Emmy.