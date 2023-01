Plagáty z medzinárodného Trienále plagátu Trnava vystavujú v Budapešti

Trnava/Budapešť 11. januára (TASR) – Slovenský inštitút v Budapešti bude od 12. januára do 9. februára hostiť výstavu Trienále plagátu Trnava (TPT) - práce držiteľov Grand Prix všetkých jeho doterajších jedenástich ročníkov. Informoval o tom riaditeľ usporiadateľskej Galérie Jána Koniarka (GJK) v Trnave Vladimír Beskid. Z aktuálneho ročníka 2022 pridala GJK aj nositeľov 2. a 3 miesta v prestížnej kategórii profesionálnych umelcov.



Trnavské trienále je najväčším podujatím v oblasti grafického dizajnu a najdlhším periodickým podujatím na Slovensku od roku 1991. Výstava v Maďarsku je výberom plagátov trinástich medzinárodne renomovaných dizajnérov, prezentuje spektrum autorských prístupov a aktuálny jazyk plagátu vo sfére vizuálnej komunikácie. Návštevníci si môžu pozrieť okrem iných ocenené diela Ľubomíra Longauera, ktorý získal Grand Prix TPT 1991 ako zatiaľ jediný zástupca Slovenska, Chorváta Borisa Bučana (1994), Švajčiara Paula Brüwilera (1997), Fína Kari Piippo (2012) či aktuálnych držiteľov 2022 – Götza Gramlicha z Nemecka, Lukasza Zwolana z Poľska a Vu-Huu Toana z Francúzska.



Súčasne do 15. januára prebieha v bratislavskej galérii Médium výber plagátovej tvorby autorov zastúpených na 11. ročníku TPT s názvom Re:Poster. Kurátorka Miroslava Urbanová vybrala práce umelcov i členov medzinárodnej poroty trienále, ktorými sú Marcel Benčík, Lex Drewinski z Poľska, Rikke Hansen z Dánska, Li Xu z Číny a Vasyl Kosiv z Ukrajiny.



Do 11. ročníka medzinárodnej súťaže plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava zaslali umelci z celého sveta dovedna 4800 prác. Súťažili v kategóriách profesionáli a študenti umeleckých škôl. Najlepšie práce sú vystavené v GJK v Koppelovom kaštieli a v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave od novembra 2022 do 23. februára.