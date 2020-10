Planetárium, kultový album Václava Neckářa, vychádza v reedícii

Bratislava 2. októbra (TASR) – Kultový album Planetárium speváka Václava Neckářa a jeho skupiny Bacily vychádza v reedícii na vinyle. Dvojalbum z roku 1977 patrí dnes do zlatého archívu československej populárnej hudby. V aktuálnej 2LP reedícii si poslucháč nájde aj piesne Potulný hráč, Diamantová žena, Jako kouzlem či Hvězdné nebe nad Atlantidou. Supraphon pripravil reedíciu Planetária k 77. narodeninám speváka, ktoré oslávi 23. októbra.



Spevácky výkon Václava Neckářa na tejto platni umocňujú texty piesní, na ktorých sa podieľali Michael Prostějovský, Zdeněk Rytíř, Vladimír Čort či Jiřina Fikejzová. Aj pod autorstvo hudby sa podpísali také osobnosti ako Ota Petřina, Petr Janda či Jan Neckář. Forme koncepčného dvojalbumu odpovedajú tiež aranžmány, využívajúce netradičné postupy či zvukové predely medzi jednotlivými skladbami. Skryté podtóny oprávneného strachu o životné prostredie či existenciu našej planéty mali reálne jadro okrem iného v stave prírody v niektorých oblastiach vtedajšej ČSSR.



„Planetárium vzniklo vlastne vďaka Zdeňkovi Rytířovi. Ten sa v Stromovke zatúlal do priestorov pražského planetária, v ktorého kupole sa menilo postavenie hviezd z pohľadu severnej a južnej pologule. Zdeněk sedel v tme v poslednom rade a hľadal, kto celý ten zložitý mechanizmus planetária riadi. Zrazu uvidel za riadiacim panelom útle dievča v okuliaroch, ktoré svojimi malými rúčkami ovláda celý vesmír. V roku 1974 sme nahrali album Tomu, kdo nás má rád a ďalší album v roku 1977 bol práve Planetárium, ktorým sme pokračovali v monotematických projektoch. Z albumu sa predalo 125.000 kusov, a to bolo dvojelpéčko. Takže si myslím, že sa publiku páčilo,“ spomína Václav Neckář.



„Planetárium bolo po Tomu, kdo nás má rád druhým štúdiovým albumom kapely, ak nepočítám live záznam koncertu z Rokoka Dr. Dam di Dam a jeho Bacily. V dobe urputnej normalizácie, kedy bol problém vycestovať za hranice nielen na západ, sme sa uchyľovali k literatúre science fiction a cestovali sme aspoň vo svojej fantázii vesmírom. Keď sme v roku 1976 Planetárium pripravovali, zišlo sa viac než 40 skladieb. Keď Zdeněk s Otom vybrali konečnú zostavu, zistili, že sa na jedno LP nevojde, Oto rozhodol, že inštrumentáciu 22 skladieb si rozdelíme. On aranžoval prvú platňu a ja druhú,“ doplnil spevákov brat a kapelník Bacilov Jan Neckář.