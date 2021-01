Plyšová bábka Adolfeen vydáva album Je mi to jedno

V predvianočnom singli Drž hubu, ku ktorému vznikol aj videoklip, hosťuje Kapitán Demo, pre ktorého je to historicky prvý featuring. Na albume sa podieľal tiež Jakub Vejnar, basista Anety Langerovej či Davida Kollera, o mastering sa postaral Ecson Waldes.

Bratislava 7. januára (TASR) – Populárna plyšová bábka Adolfeen vydáva album s názvom Je mi to jedno. Za týmto úspešným českým objavom koronavírusovej doby Adolfeenom stojí DJ Roxtar aka Dominik Turza. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Adolfeen je plyšová bábka delfína, ktorá sa počas koronavírusovej krízy stala fenoménom českého internetu. Megahity Corona Firus alebo Nečum na mě s miliónmi vzhliadnutí ho vystrelili na popredné priečky top trendov na YouTube. Plyšový hrdina bezpochyby balansuje na hrane a svojimi často absurdnými výstupmi sarkasticky glosuje dnešnú spoločnosť.



Niekoľko hitov už fanúšikovia poznajú, teraz však prichádza s plnohodnotným albumom. Obsahuje 11 skladieb, v ktorých si hiphopový delfín nedáva servítku pred ústa, humorne reflektuje aktuálnu situáciu, ale púšťa sa i do zásadných životných spovedí, ktoré poodhaľujú pohnutý osud jeho tvorcu.







Herec a moderátor Dominik Turza vyštudoval tanečné konzervatórium, maturoval na obchodnej akadémii a absolvoval Vyššiu odbornú školu hereckú v Prahe. Vyhral dokonca medzinárodný konkurz do svetoznámej cirkusovej spoločnosti Cirque du Soleil. Ako DJ Roxtar okrem vlastných vystúpení hosťuje s legendárnou skupinou Pražský výběr. Plyšovú bábku Adolfeena si vybral ako pomôcku po úspešne absolvovanej terapii zo závislostí. Na začiatku karantény prišiel rovnako ako množstvo ďalších hudobníkov o prácu, plyšový delfín ho však zachránil.



„Dominika som vždy obdivoval a budem obdivovať za to, že je jeden z mála DJ-ov, ktorí naozaj na tú DJskú techniku hrajú, a vždy som v úžase sledoval rytmus, svižnosť a hlavne obsah, ktorý za DJským pultom vytvára. Tak som si povedal, ten chalan s nami musí hrať, pretože je kombináciou hudobníka, inštrumentalistu a DJa,“ povedal o Roxtarovi spevák a producent Michael Kocáb.