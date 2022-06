Po dvojročnej prestávke sa začal festival Glastonbury

Glastonbury 23. júna (TASR) - Desaťtisíce hudobných fanúšikov sa po troch rokoch vrátili na obľúbený hudobný multižánrový festival Glastonbury na juhu Anglicka, na ktorom sa od stredy do nedele predstavia stovky umelcov od Billie Eilish po Paula McCartneyho. Informovala o tom agentúra Reuters.



Billie Eilish sa vo veku 20 rokov stane najmladším sólovým headlinerom festivalu, keď v piatok večer vystúpi na pódium Pyramid Stage. Sir Paul McCartney (80) sa zasa v sobotu večer predstaví ako najstarší sólový headliner.



Jeho vystúpenie bude oslavou jeho viac než 60 rokov hudobnej tvorby, pričom jeho set bude plný hitov z čias pôsobenia v skupinách Beatles a Wings. Nebudú však chýbať ani niektoré z jeho najznámejších sólových projektov, spresnila spravodajská televízia Sky News.



Očakáva sa, že McCartneyho vystúpenie priláka obzvlášť veľa hudobných fanúšikov a mohlo by konkurovať vystúpeniam skupiny Rolling Stones z roku 2013 a speváčky Adele z roku 2016.



Sir Paul nebude jediným beatlom, ktorý sa na festivale zúčastní; príde aj Ringo Starr. Ten sa pridá k zástupu hudobníkov v rámci kampane, ktorej cieľom je poslať britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi pohľadnice s výzvou na podniknutie opatrení v boji proti klimatickým zmenám. Kampaň WaterAid Climate Fight bude oficiálne spustená práve v Glastonbury.



Na uvedené pohľadnice boli využité návrhy vytvorené hudobnými hviezdami na oslavu sily vody. Sir Ringo, dlhoročný podporovateľ kampane WaterAid Climate Fight, navrhol vlastnú pohľadnicu; je na nej vyfotografovaný pri kohútiku, z ktorého netečie voda.



Očakáva sa, že do areálu Worthy Farm v Piltone v grófstve Somerset na juhu Anglicka dorazí viac ako 200.000 návštevníkov. Spravodajská televízia Sky News v súvislosti s tým informovala, že ich príchod komplikuje štrajk zamestnancov britských železníc, ktorý je najväčší za posledných približne 20 rokov a je vyhlásený na 21., 23. a 25. júna – tesne pred festivalom a v čase jeho trvania.



V roku 2020 sa mal uskutočniť jubilejný 50. ročník festivalu, usporiadatelia ho však pre pandémiu choroby covid zrušili. Rovnaký osud postihol festival aj vlani, takže oslavy 50. výročia jeho existencie sa uskutočnia tento rok.