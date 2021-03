Po expremiérovi natočila Lucia Kašová dokument o námorníkovi

Bratislava 24. marca (TASR) - Najväčší severoamerický filmový festival dokumentárneho filmu Hot Docs odpremiéruje aj nový slovenský dokument The Sailor. Celovečerný debut režisérky Lucie Kašovej zaradili do sekcie World Showcase 28. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční online od 29. apríla do 9. mája. Portrét námorníka Johnsona, ktorý prežil celý život sám na oceáne a starobu trávi na karibskom ostrove Carriacou, bude súťažiť o Cenu divákov. TASR o tom informovala distribučná spoločnosť Film Expanded, ktorá dokument prinesie k slovenským divákom začiatkom leta.



The Sailor rozpráva o námorníkovi Paulovi Johnsonovi, celý život sa plavil na oceáne, žil nespútane, opíjal sa, miloval a nikdy sa neusadil na pevnine. Teraz má osemdesiat a on ani jeho loď nie sú schopní vyplávať. Kým každý deň vypije liter vodky, uvažuje o živote a smrti. Zdá sa, že cieľom jeho cesty je samota. "Som námorníčka. Celý svoj život som chcela stráviť na mori. Stretla som ľudí, ktorí s morom komunikujú a žijú. Nazývajú sa 'morskí cigáni'. Na ich plavidlách nie sú vlajky ich rodných krajín, pretože ich národnosťou, náboženstvom i domovom je more. Ich spoločným znakom je pokora. Plavia sa už desiatky rokov a keď prehovoria, v ich hlase počuť rytmus vĺn. Keď som v minulosti začala študovať filmovú školu, bolo to pre tento film," hovorí Kašová s tým, že mala potrebu rozpovedať príbeh o spoločnosti postavenej na iných princípoch bytia.



"Námorník ako symbol slobodnej cesty, more ako esencia toho, čo tvorí a napĺňa náš život, loď ako obraz duše na šírom mori možností a motor, ktorý je tým, čo nás poháňa vpred. A čo je ten cieľ, kam nás poháňa?," pýta sa mladá dokumentaristka. Paula Earlinga Johnsona stretla vo dverách supermarketu v Harvey Vale Bay na ostrove Carriacou. "Pozreli sme sa jeden na druhého a hneď sme vedeli, že sme z rovnakého cesta," dodala Kašová, ktorá sa podpísala aj pod film o expremiérovi Robertovi Ficovi v rámci televízneho cyklu Expremiéri.



Kašovej novinka bude zrejme jedným z prvých slovenských filmov dostupných v kinách po ich opätovnom otvorení. "Po špeciálnej domácej premiére spojenej s otvorením jachtárskej sezóny ho čaká mimoriadna letná distribúcia po amfiteátroch," avizuje Matej Sotník z Film Expanded.