Po Karlových Varoch predstavili Lásku pod kapotou aj v Bratislave

Na snímke režisér a kameraman Miro Remo počas tlačovej konferencie k filmu Láska pod kapotou 2. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke herec Jaroslav Vávra počas tlačovej konferencie k filmu Láska pod kapotou 2. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. septembra (TASR) - Celovečerný film slovenského režiséra Mira Rema "Láska pod kapotou", ktorý v svetovej premiére uviedol MFF Karlove Vary, predstavili vo štvrtok v Bratislave.hovorí Remo o filme z prostredia amatérskych automobilových závodov o dvojici žijúcej na Morave, ktorá mimo autokrosovej dráhy bojuje aj vo svojom vlastnom živote.Ku genéze filmu dodáva, že spolu so scenáristom Jurajom Šlaukom chceli nakrútiť film vymykajúci sa z naratívnych postupov tunajšej dokumentárnej scény.priblížil predstavu spred piatich rokov Remo, ktorý ako dieťa hrával hru Destruction Derby.vysvetlil.Tvorcovia napokon na internete našli pozostatky zdemolovaných áut a ich prvé kroky smerovali do slovenskej obce Očkov. Na starom roľníckom družstve upravenom na autokrosový okruh našli medzi vrakmi autokrosového nadšenca, ktorý ich nasmeroval na človeka spĺňajúceho podmienku. Moravan Jaroslav prišiel na prvé stretnutie so svojou partnerkou Jitkou a filmári hneď vedeli, žedodal Remo.Vo filme prináša príbeh päťdesiatnika, bývalého baníka, ktorý má v živote dve vášne. Rýchle autá a školskú lásku Jitku, ktorá mu po nevydarenom manželstve vrátila nádej a chuť do života. Jaroslav pre Jitku, služobne najstaršiu autokrosovú jazdkyňu v Česku, znova a znova stavia z rozbitých ojazdených vozidiel pretekárske autá a spoločne dúfajú, že tentoraz zvíťazia. Športové zápolenie je však len kulisou pre skutočný, v ktorom pár nepatrí medzi favoritov.povedal pre TASR Jaroslav Vávra. Vyhlásil, že film je torzom, nepáči sa mu, že sa do neho nedostali celé jeho "zdelenia", ktoré poznamenal strih.Podľa Vávrovej partnerky Jitky Prokipčákovej však film každému niečo dá.podotkla.