Po pandemickej prestávke sa vráti festival Vysoké hory Nitra

Nitra 3. apríla (TASR) – Nitriansky horský spolok pripravil pre priaznivcov hôr, prírody a cestovania prehliadku filmov a prezentácií od viacerých osobností, horolezcov, cestovateľov a filmárov Vysoké hory Nitra. Pätnásty ročník festivalu sa uskutoční v sobotu 9. apríla na Mestskom úrade v Nitre, avšak v netradičnom jarnom termíne. Ten je náhradou za pôvodný novembrový, keď sa nemohlo podujatie zrealizovať z dôvodu lockdownu, informoval za organizátorov Radovan Baláž.



Outdoorové a cestovateľské menu bude rozdelené do piatich blokov. Diváci uvidia najnovší dokument Pavla Barabáša Dhaulágirí je môj Everest, ktorý je príbehom himalájistu Zoltána Demjána. Z dielne Rasťa Hatiara to bude film Nechcený autoportrét a reportáž, ktorú natočil pri príležitosti 50. výročia od výstupu dvojice Ivan Fiala a Michal Orolin na Nanga Parbat. Bol to vôbec prvý výstup horolezcov nielen z Československa, ale z celého východného bloku na osemtisícovku.



Ďalším autorom je Viliam Bendík. Hrdina jeho filmu Igor Bazala zabehol na jar 1968 prvýkrát 82 kilometrov dlhú trasu z Ivanky pri Dunaji po mohylu na Bradle. Štefánikov beh však na dlhé roky zastavil vpád vojsk Varšavskej zmluvy a Bazala sa ocitol v emigrácii. Ďalej trénoval a veril, že sa raz vráti a prebehne túto trasu znovu. Po 50 rokoch ako 82-ročný stál na štarte ôsmykrát.



Na festivale sa predstaví aj trojica horolezcov Marián Šajnoha, Vlado Linek a Dušan Myslivec, ktorí divákom v rámci 100. výročia založenia spolku JAMES priblížia históriu slovenského horolezectva od jeho počiatku po súčasnosť. Horám a lezeniu v Južnej Amerike bude venovaná prezentácia Petra Lacka, s ktorým návštevníci prežijú dobrodružstvo v Andách, najmä v Bolívii a Peru. Bonusom festivalu bude film Standu Mitáča (ČR) o vylezení ťažkou cestou v Adršpašských skalách, ktorý získal minulý rok Cenu za najlepší krátky film na festivale v Poprade.



Sprievodnou akciou festivalovej soboty bude výstava fotografií s tematikou hôr, cestovania, fauny a flóry, výstava detských výtvarných prác, ktoré zobrazujú hory, aktivity v nich a prírodu. V nedeľu 10. apríla nebude chýbať poznávací výlet do Zoborských vrchov s výkladom historika a turistického sprievodcu Mateja Šišku.