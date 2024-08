Po premiére v Benátkach uvedie nový film P.Kerekesa festival v Toronte

Bratislava 15. augusta (TASR) - Dokumentárnu komédiu režiséra Petra Kerekesa Wishing on a Star uvedie 31. augusta vo svetovej premiére Medzinárodný filmový festival (MFF) v Benátkach. Film sa bude uchádzať o ocenenie v rámci súťažnej sekcie Orizzonti spolu s ďalšími 18 filmami. Snímku si budú môcť pozrieť 8. a 10. septembra aj návštevníci MFF v Toronte, ktorý ju zaradil s ďalšími 20 filmami do súťažnej sekcie TIFF Docs. Z Toronta sa film presunie na MFF Cinematik v Piešťanoch, ktorý ho uvedie v slovenskej premiére 13. septembra. TASR o tom informovala PR manažérka Dana Freyerová.



Pripomína, že ide o Kerekesov druhý dlhometrážny film, ktorý uvedie benátsky festival vo svetovej premiére. V roku 2021 zaradil do súťažnej sekcie Orizzonti drámu Cenzorka, ktorá si z festivalu odniesla Cenu za najlepší scenár.



Hlavnou postavou Kerekesovej novinky je Luciana de Leoni d'Asparedo, ktorá žije so svojou dcérou, s manželom a so svokrou neďaleko benátskej lagúny. Režisér ju so svojím štábom navštevoval sedem rokov. Luciana je expertkou na aktívnu astrológiu a vie, že ak niekto chce zmeniť svoj osud, dokáže to. Je však potrebné, aby v deň svojich narodenín vycestoval na miesto, na ktorom bude v tom čase ideálna konštelácia hviezd.



Film v piatich príbehoch sleduje Lucianu a osudy jej klientov, majiteľa pohrebníctva, päťdesiatnika Giovanniho, ktorý stále žije so svojou matkou, dvojičiek Adriany a Giuliany s rozdielnou predstavou o budúcnosti, elegantnej Alessandry, uväznenej v spoločnom byte s takmer storočnou, sebeckou matkou, Valentiny zúfalo túžiacej po láske a Barbary, ktorá nikdy nepoznala blízkosť otca. Všetci hľadajú nový život, lásku, vášeň, naplnenie túžob alebo pátrajú po odpovediach na otázky, ktoré im doposiaľ nikto nedal. Po rozhovore s Lucianou sa dozvedajú súradnice miest, na ktorých sa majú opäť narodiť. Svoj narodeninový deň by mali osláviť na Aljaške, Taiwane, ostrove Cres v Chorvátsku, v Libanone alebo v Brazílii.



Tvorcovia filmu sprevádzajú Lucianiných klientov po všetkých zadaných miestach. Dôležitou a výraznou súčasťou filmu je podľa režiséra humor, za ktorým sa skrýva jemná a empatická myšlienka obyčajnej ľudskej potreby, túžby nájsť zmysel vo vesmíre vyplnenom nekonečným chaosom.



Film Wishing on a Star prinesie do kín spoločnosť Filmtopia 26. septembra.