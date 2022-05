Po prestávke čaká návštevníkov Noc múzeí a galérií

Banská Bystrica/Zvolen 14. mája (TASR) - Po dvojročnej prestávke bude v sobotu opäť Noc múzeí a galérií v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Organizátori zvolili slogan podujatia "Zapnite svoju Noc múzeí a galérií", čím reagujú na dvojročnú, pandémiou vynútenú prestávku a stratu kontaktu s návštevníkmi. TASR o tom informovala Michaela Bučeková z banskobystrického Múzea Slovenského národného povstania (SNP).



Podľa nej k múzeám a galériám v Banskej Bystrici a vo Zvolene sa v tomto roku prvýkrát pridá i Slovenské múzeum máp v Kynceľovej a Thurzo-Fugger zážitková expozícia v Barbakane.



„V Stredoslovenskom múzeu môžu návštevníci vyriešiť záhadu zmiznutého vzácneho predmetu alebo sa odfotiť v dobovom kostýme, v Tihányiovskom kaštieli v Radvani ich prehliadka vtiahne do tajomnej nočnej prírody alebo sa vďaka tvorivým dielňam prenesú do doby kamennej. V Stredoslovenskej galérii strhne Braňo Jobus rozprávaním a spievaním o knihách nielen deti, ale i dospelých a v záhrade Skuteckých si môžu zahrať zábavné, edukačné hry,“ uviedla Bučeková.



Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice pripravilo pre návštevníkov bohatý program, ako aj Múzeum SNP, ktoré v rámci projektu Múzeum pod lupou priblíži, čo robia reštaurátori, aby zastavili čas v múzeu.



Slovenské múzeum máp v Kynceľovej ukáže, že aj geografia môže byť zábavná a ako sa Slovensko fotografuje z neba zo série publikácií.



Na banskobystrické Námestie SNP si možno posvietiť z výšky hodinovej veže a v Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii sa dá preniesť do čias, keď Banská Bystrica vďaka úspechu v baníctve najviac prekvitala.



Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku ponúka interaktívny výlet do diplomatických služieb uhorskej kráľovnej alebo si vo virtuálnom obraze 3D okuliarov návštevníci prezrú bežne neprístupné miesta zámku.



Všetky informácie sú na sociálnej sieti na profile Noc múzeí a galérií v Banskej Bystrici a vo Zvolene.