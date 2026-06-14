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Po ročnej prestávke bude v Kokave nad Rimavicou festival Koliesko
Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 14. júna (TASR) - V Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese sa po ročnej prestávke tento rok uskutoční Folklórny festival Koliesko. TASR o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová s tým, že podujatie bude v termíne od 31. júla do 2. augusta.
Spresnila, že dokončili propagačné materiály, ktoré budú mať nový vizuál. „Tento rok sme festival umiestnili do kompaktnejšieho priestoru, aby sa návštevníci jednoduchšie orientovali a Koliesko pôsobilo živšie,“ objasnila. Centrom diania bude amfiteáter, v ktorom budú všetky hlavné programy a aj najväčšia časť sprievodných podujatí. Podľa nej tak upravili nielen priestorové, ale aj časové rozdelenie programov. „Niektoré sprievodné aktivity budú na námestí a tam sa uskutoční aj slávnostné otvorenie festivalu,“ podotkla.
Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. „Tí nebudú účinkovať na statickej scéne, ale vytvoria scénický sprievod. Veríme, že lákadlom bude aj súbor z Argentíny, ako aj slovenské folklórne kolektívy,“ zhrnula.
Doplnila, že festival sa bude niesť v téme legendárnych kokavských povestí. Súčasťou budú Remeselná ulička, Jarmok ľudových remesiel, Detský dvor s programom, výstavy, koncert a tradičná gastronómia. Za synagógou bude Bútorov dvor, ktorý predstaví mladé talenty a účastníkov speváckych a tanečných súťaží. „Veríme, že aj tieto zmeny prinesú plynulejší chod festivalu, pretože sú to práve veci, ktoré si po predchádzajúcich ročníkoch vyžadovali zlepšenie alebo zmenu,“ poznamenala Harasimová.
Potvrdila, že festival aj v roku 2026 zaradia do projektu festivalových autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je zlepšiť dopravu a dostupnosť pre návštevníkov z regiónu. „Okrem toho bude k dispozícii Folklórny vlak. Zaujímavosťou bude nedeľná omša v amfiteátri pod holým nebom s účasťou folklórnych kolektívov,“ konštatovala.
Cieľom ďalšieho ročníka Kolieska je podľa nej priniesť ľuďom radosť, spoločné stretnutia rodákov a návštevníkov festivalu a podporiť folklórne súbory, hudobníkov a remeselníkov.
Spresnila, že dokončili propagačné materiály, ktoré budú mať nový vizuál. „Tento rok sme festival umiestnili do kompaktnejšieho priestoru, aby sa návštevníci jednoduchšie orientovali a Koliesko pôsobilo živšie,“ objasnila. Centrom diania bude amfiteáter, v ktorom budú všetky hlavné programy a aj najväčšia časť sprievodných podujatí. Podľa nej tak upravili nielen priestorové, ale aj časové rozdelenie programov. „Niektoré sprievodné aktivity budú na námestí a tam sa uskutoční aj slávnostné otvorenie festivalu,“ podotkla.
Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. „Tí nebudú účinkovať na statickej scéne, ale vytvoria scénický sprievod. Veríme, že lákadlom bude aj súbor z Argentíny, ako aj slovenské folklórne kolektívy,“ zhrnula.
Doplnila, že festival sa bude niesť v téme legendárnych kokavských povestí. Súčasťou budú Remeselná ulička, Jarmok ľudových remesiel, Detský dvor s programom, výstavy, koncert a tradičná gastronómia. Za synagógou bude Bútorov dvor, ktorý predstaví mladé talenty a účastníkov speváckych a tanečných súťaží. „Veríme, že aj tieto zmeny prinesú plynulejší chod festivalu, pretože sú to práve veci, ktoré si po predchádzajúcich ročníkoch vyžadovali zlepšenie alebo zmenu,“ poznamenala Harasimová.
Potvrdila, že festival aj v roku 2026 zaradia do projektu festivalových autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je zlepšiť dopravu a dostupnosť pre návštevníkov z regiónu. „Okrem toho bude k dispozícii Folklórny vlak. Zaujímavosťou bude nedeľná omša v amfiteátri pod holým nebom s účasťou folklórnych kolektívov,“ konštatovala.
Cieľom ďalšieho ročníka Kolieska je podľa nej priniesť ľuďom radosť, spoločné stretnutia rodákov a návštevníkov festivalu a podporiť folklórne súbory, hudobníkov a remeselníkov.