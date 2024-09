Po úspechu v Benátkach a Toronte ide film Kerekesa do slovenských kín

Bratislava 25. septembra (TASR) - Po svetovej premiére na MFF v Benátkach a uvedení na festivale v Toronte ide do slovenskej kinodistribúcie nový film režiséra a producenta Petra Kerekesa Wishing on a Star. Dokumentárnu komédiu, ktorá vznikla v taliansko-slovensko-česko-rakúsko-chorvátsko-taiwanskej koprodukcii, predstavili tvorcovia a protagonisti v stredu v Bratislave.



"Nebolo jednoduché dostať taliansky film do Benátok. Mali sme obrovskú konkurenciu, prijatie publika bolo vynikajúce - 1500 ľudí v sále, standing ovation, ľudia sa smiali a boli ticho na tých miestach, kde sme chceli, rovnako aj neskôr na projekcii v Toronte," uviedol na tlačovej konferencii Kerekes.



Hlavnou postavou jeho novinky je Luciana de Leoni d'Asparedo, expertka na aktívnu astrológiu. Podľa jej jednoduchej a efektívnej metódy, ak chce niekto zmeniť svoj osud, mal by v deň svojich narodenín vycestovať na miesto, na ktorom bude v tom čase ideálna konštelácia hviezd.







Film v piatich príbehoch sleduje Lucianu a osudy jej klientov, ktorí hľadajú nový život, lásku, vášeň, naplnenie túžob alebo pátrajú po odpovediach na otázky, ktoré im doposiaľ nikto nedal. Po rozhovore s Lucianou sa dozvedajú súradnice miest, na ktorých sa majú opäť narodiť. Svoj narodeninový deň by mali osláviť na Aljaške, Taiwane, Ostrove Cres v Chorvátsku, v Libanone alebo v Brazílii.



"Nápad natočiť tento film mala talianska spisovateľka, scenáristka a producentka Erica Barbiani," povedal pre TASR Kerekes s tým, že úspešná Lucianina klientka chcela o astrologičke nakrútiť film s režisérom, ktorý by mal od témy odstup a nadhľad. "Hľadala niekoho, kto nie je Talian, zhodou okolností videla môj starší film Ako sa varia dejiny na festivale v Toronte, oslovila ma a ja som tri roky celkom tvrdohlavo odmietal, pretože som to bral ako bulvárnu tému," priznal režisér, ktorý napokon navštívil Lucianu a bol ňou hypnotizovaný. "V tom momente som vedel, že by som o nej točil film, aj keby nebola astrologičkou a robila chlebíčky, ona je tak zaujímavá. Tému som si nevybral, tá téma si vybrala mňa," podčiarkol režisér, ktorý taliansku astrologičku navštevoval so svojim štábom sedem rokov.







Hlavná protagonistka filmu priznala, že zo stretnutia s Kerekesom bola nadšená. "Od začiatku som si uvedomovala, že film môže mať veľký potenciál, aby sa veľa ľudí dozvedelo o možnosti narodeninovej cesty a táto technika sa rozšírila," povedala Luciana de Leoni d'Asparedo. "Páčilo sa mi aj to, že som sa na začiatku stretla s režisérom, ktorý v astrológiu neverí, a uveril mi," dodala k snímke, ktorej dôležitou a výraznou súčasťou je humor.



Film Wishing on a Star prinesie do kinodistribúcie spoločnosť Filmtopia od 26. septembra.