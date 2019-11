Počas spomienky na spisovateľa D. Mitanu uviedli jeho posledný román

Bratislava 24. novembra (TASR) – Počas nedeľnej spomienky na scenáristu, dramatika a spisovateľa Dušana Mitanu v kostole Klarisky v Bratislave uviedli jeho posledný román Nezvestný, na ktorom pracoval 14 rokov. Román je autentickým svedectvom o procese premeny na pozadí prudkých spoločenských zmien.



"Myslím si, že Dušan Mitana patrí k najlepším spisovateľom 20. storočia a slovenskú literatúru voviedol do moderných čias," povedal vydavateľ knihy Nezvestný Koloman Kertész Bagala. Súčasná mladá generácia podľa Bagalu diela Mitanu pozná, predovšetkým jeho poviedky, aby sa však mohli ľudia o ňom dozvedieť viac, rozhodli sa dať do pozornosti aj jeho autobiografický román.



"V januári tohto roku Dušan Mitana po niekoľkoročnej práci odovzdal rukopis svojho posledného románu, ktorý je autobiografiou. Bohužiaľ, už sa tohto vydania knihy nedožil. Uvádzame ju v nezmenenom tvare tak, ako ju odovzdal autor. Sú tam opravené len vyslovené preklepy," dodal Bagala. Zároveň priblížil, že kniha rozpráva o Mitanovi širokospektrálne, je v nej použitých viacero autentických rozhovorov a prozaických útvarov, poviedok či publicistických článkov Dušana Mitanu, ktoré doplňujú dej.



Spomienkou zároveň slávnostne otvorili festival Dni slovenskej literatúry. "Je to v súčasnosti v podstate najväčší festival slovenskej literatúry. Vyústi do podujatia s názvom Autoriáda," povedal František Malík z Literárneho klubu.



Spojenie spomienky na Dušana Mitanu s Dňami slovenskej literatúry vzniklo i preto, že sám Mitana sa v minulosti Autoriády zúčastnil a Literárny klub s ním spolupracoval. „Takže je pre nás úplne prirodzené, že práve jeho poslednou knihou alebo teda aj spomienkou naňho otvoríme festival Dni slovenskej literatúry,“ uzavrel Malík.