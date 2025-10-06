< sekcia Kultúra
Pod názvom Krajina srdca vystavujú v N. Bani obrazy Ireny Reusovej
Výstava diel Ireny Reusovej potrvá v Pohronskom múzeu do 10. decembra.
Autor TASR
Nová Baňa 6. októbra (TASR) - Pod názvom Krajina srdca sprístupnili v Pohronskom múzeu v Novej Bani - organizácii Banskobystrického samosprávneho kraja výstavu obrazov učiteľky s dušou umelkyne Ireny Reusovej. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.
Ako priblížila, Reusová sa narodila v Komjaticiach a ako učiteľka pôsobila počas svojho života na viacerých miestach Slovenska. Po druhej svetovej vojne sa s rodinou usadila v Novej Bani, kde učila až do dôchodku. „Okrem pedagogickej činnosti bola Irena Reusová nadšenou výtvarníčkou,“ ozrejmila Potocká s tým, že vyučovala aj na výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia v Novej Bani.
Reusová sa podľa jej slov venovala najmä olejomaľbe. Zobrazovala krajiny a zátišia, ktoré dodnes zdobia domácnosti po celom Slovensku i v zahraničí. Svoj talent prejavovala aj v ručných prácach a lásku k umeniu a tvorivosti odovzdala ďalším generáciám, najmä svojej dcére Oľge. Reusová zomrela v roku 2013 v Považskej Bystrici vo veku 98 rokov.
