Pod Roháčmi sa začínajú folklórne slávnosti

Zuberec 6. augusta (TASR) – Múzeum oravskej dediny v Zuberci je od piatka do nedele 8. augusta dejiskom 45. ročníka Podroháčskych folklórnych slávností. Po minuloročnej prestávke sa usporiadatelia rozhodli tento rok festival pripraviť v rozsahu, ktorý umožňuje súčasná epidemická situácia. Programy sa presťahujú na pódium zuberského skanzenu a budú mať podobu štvorhodinových blokov piesní, spevu, tanca či zvykoslovných pásiem súborov, skupín a ľudových hudieb najmä zo Žilinského kraja. Za organizátora o tom TASR informoval Miroslav Žabenský.



Ako hostia sa predstavia folklórne súbory (FS) Oravan Senior z Nižnej, Podpoľanec z Detvy, Stavbár zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Železiar z Košíc. "Tohtoročný festival je retrospektívou minulosti v priestore obklopenom tradičnou architektúrou. Dominuje mu prezentácia Večer v Múzeu oravskej dediny, ktorý bol tento rok zapísaný do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku – i propagácia tohto zápisu. A jemu bude patriť aj prvý programový blok festivalu v piatok od 17.00 h v priestore skanzenu," priblížil Žabenský. Podvečer sa festivalové dianie presunie na športové ihrisko do Oravského Bieleho Potoka.



Sobotný (7. 8.) program sa začne v Múzeu oravskej dediny už o 9.00 h prezentáciou podôb hmotnej i nehmotnej ľudovej kultúry Oravy. "V nedeľu sú pre divákov okrem prezentácie technológie tradičných remesiel, ľudového odevu a hudobnej kultúry pripravené aj dva folklórne programy," načrtol Žabenský.



Záver slávností bude patriť FS Železiar z Košíc.