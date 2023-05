Pod slovenský rekord v hre na cimbal sa podpísali aj Cigánski diabli

Liptovský Mikuláš 1. mája (TASR) – Do Knihy slovenských rekordov pribudol v pondelok ďalší hudobný rekord. V rezorte Maladinovo pri Liptovskej Mare ho vytvorilo 31 cimbalistov, ktorí zahrali pieseň Darmo ma mamičko. Informoval o tom Igor Svítok zo spoločnosti Slovenské rekordy.



Medzi hudobníkmi z Čiech a Slovenska podľa neho nechýbali ani legendárni Cigánski diabli. Hudobníci hrali na cimbaloch legendárnej značky Bohák. Zakladateľ značky Lajos Bohák, rodák zo slovenskej obce Kvetná, si otvoril vlastnú cimbalovú dielňu v roku 1900. V roku 1953 bol Lajos Bohák nútený vstúpiť do Budapeštianskeho družstva výrobcov hudobných nástrojov a až do dôchodku pracoval ako vedúci cimbalovej dielne. Počas svojho života vyrobil viac ako 1000 cimbalov.



"Kniha slovenských rekordov uvádza viaceré rekordy v oblasti hudby. Medzi najzaujímavejšie patria bubenícky rekord s 31 súčasne hrajúcimi bubeníkmi. Uskutočnil sa v Topoľčanoch v máji 2022. Najmladší bubeník mal 6 rokov a najstarší 60 rokov. V roku 2019 zahralo pesničku V pondelok doma nebudem tristopäť slovenských, českých a poľských heligonkárov. Stalo sa tak na 57. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej," uviedol Svítok.