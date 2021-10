Podcast Zblízka poodhaľuje svet filmu, ktorý bežný divák nevidí

Bratislava 24. októbra (TASR) - Svet filmu, ktorý bežný divák nevidí, predstaviť jednotlivé profesie a priblížiť, ako vzniká film, má podcast Zblízka. Tento týždeň ho predstavila Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). "So slovenskými filmármi sa v ňom budeme rozprávať o ich láske k remeslu – filmu a kinu. O kariérnych vzostupoch i pádoch, ale aj výzvach a inšpiráciách, ktoré ich poháňajú vpred," približuje nový podcast prezidentka SFTA Wanda Adamík Hrycová.



Rozhovory v podcaste bude pravidelne raz do týždňa viesť novinárka Andrea Gažová. Jej prvým hosťom je Martin Šulík, bývalý prezident SFTA a jeden z najvýznamnejších porevolučných filmových tvorcov, ktorého diela ovplyvnili vnímanie niekoľkých generácií. "Každý z jeho filmov, či už je reč o režijnom debute Neha, filmovými cenami ovenčenej Záhrade, na Oscara nominovanej Krajinke, o Cigánovi, Tlmočníkovi alebo o jeho poslednom počine Muž so zajačími ušami, nesie vlastné nadčasové posolstvo, ktorým sa dostáva divákovi hlboko pod kožu," avizujú prvého hosťa tvorcovia podcastu Zblízka. Ten poodhaľuje príbeh Martin Šulíka - filmového režiséra, scenáristu a príležitostného herca, ktorý sa rozhodol venovať svojej vášni, aj keď ho od toho rodičia odhovárali.



Ďalšími hosťami podcastu budú herečka Emília Vášáryová, dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová a režisérka Lucia Kašová. Pilotný diel si môžu priaznivci filmu vypočuť na www.sfta.sk, dostupný je aj na streamovacích službách.