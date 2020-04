Podpolianske slávnosti tento rok nebudú

Detva 19. apríla (TASR) - Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré patria medzi najväčšie festivaly svojho druhu na Slovensku, sa tento rok konať nebudú. Pandémia spôsobila, že vypadnú z kalendárov kultúrnych podujatí.



„Folklórne slávnosti pod Poľanou, pre ktoré bol v Detve vyhradený druhý júlový víkend, sa tento rok konať nebudú," uviedol primátor Detvy Ján Šufliarsky. Vedenie mesta sa takto rozhodlo aj na základe odporúčaní programovej rady a organizačného výboru. Ešte koncom marca v Detve uvažovali o náhradnom termíne, no dlhotrvajúca nepriaznivá situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu spôsobila, že svoj postoj museli prehodnotiť.



K rozhodnutiu prispeli aj konzultácie s partnermi slávností, ktorí sami budú mať ťažkosti a prípadné financovanie folklórneho podujatia nebude tento rok ich prioritou. „Musíme dbať hlavne na zdravie a životy obyvateľov nášho mesta a účastníkov slávností, ktorým nesmie hroziť žiadne riziko nákazy koronavírusom," pripomenul primátor.



Jubilejný 55. ročník slávností sa teda podľa neho presúva na budúci rok, mal by byť druhý júlový víkend (9. – 11. júla). "Aj program, pripravený na tento rok, sa presunie na slávnosti o rok," dodal Šufliarsky.



Mesto by chcelo tento čas využiť, okrem väčšej údržby amfiteátra, aj na vybudovanie lepších podmienok pre účinkujúcich. Chce postaviť nové zariadenie, v ktorom budú WC pre mužov a ženy, sprchy a tiež šatne. Novú budovu postavia na mieste súčasných toaliet pre účinkujúcich, ktoré už nevyhovujú hygienickým štandardom.