Poetka Ábelová spojila svoje básne so slovenskou jazzovou špičkou

Bratislava 3. februára (TASR) - Smrť v paradajkovej omáčke je názov projektu, ktorý spojil básne poetky Mirky Ábelovej so špičkou slovenskej jazzovej scény. Album s autorkou nahrali Erik Rothenstein, Nikolaj Nikitin, Pavol Bereza, Ľuboš Šrámek a Juraj Griglák v rámci štúdiovej session deň pred Vianocami. "Výsledkom je kompilácia starších aj nových textov, ktoré Ábelová spolu s hudobníkmi nahrala v modranskom štúdiu vydavateľstva Hlava XXII," približuje Music Press Production novinku spájajúcu poéziu o láske a smrti s jazzovou improvizáciou.



"To, že ma veľmi baví recitovať básne v sprievode jazzového zoskupenia, som si naplno uvedomila počas bratislavského krstu mojej nateraz poslednej básnickej zbierky Dom," uviedla ku genéze nového hudobného diela Ábelová. "Vtedy so mnou počas čítania hral Nikolaj Nikitin, ktorého saxofón ma na čítačkách sporadicky sprevádzal už od roku 2012, Ľuboš Šrámek a Juraj Griglák," dodáva s tým, že pre všetkých to bol zaujímavý zážitok, a tak premýšľali, čo ďalej. "Potom počas Mesiaca autorského čítania v Bratislave sa ku mne a Nikolajovi pridal Pavol Bereza a opäť to bolo zaujímavé čítanie a hranie, keď sme sa prvýkrát začali rozprávať o tom, že by sme mohli niečo vymyslieť aj v štúdiu," komentovala spoluprácu poetka.



Zostavu Ábelová, Nikitin, Šrámek, Griglák a Bereza doplnil v štúdiu na poslednú chvíľu Rothenstein. "K Smrti sme sa s Mirkou odhodlávali dlhšie a nahrávka vznikla ako predvianočná session bez zámeru vytvoriť niečo konkrétne. Mirka prichystala 15 básní - dosť depkových. Stretli sme sa v štúdiu v Modre a na šupu nahrali album," dodal Nikitin.



Nahrávka obsahuje viaceré doteraz nepublikované Ábelovej básne a takisto niektoré texty zo spomínanej básnickej zbierky Dom. "Album síce nesie názov Smrť v paradajkovej omáčke, no myslím si, že veľká časť básní je o láske. Láska a smrť sú vlastne aj tak oddávna celkom prepojené. V mojej blízkosti boli v poslednom čase dosť prítomné smrť, láska aj paradajková omáčka," dodáva Ábelová k novinke, ktorá vyšla 31. januára na streamovacích platformách. Umelci plánujú na jar vydať nahrávku aj ako CD.