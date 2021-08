Poetka Mirka Ábelová preložila tretiu zbierku básní Rapi Kaur

Bratislava 29. augusta (TASR) - Na Slovensku vychádza tretia zbierka básní kanadskej poetky s indickými koreňmi Rupi Kaur. Novú zbierku Moje telo, môj domov z pera celosvetovo uznávanej autorky bestsellerov Mlieko a med a Slnko a jeho kvety opäť do slovenčiny preložila poetka Mirka Ábelová.



Zbierka je rozdelená do štyroch kapitol, v ktorých autorka tematizuje lásku, prijatie, zmenu, rast či rodinu a komunitu. Podľa vydavateľa knižnej novinky ide o nesmierne intímny a úprimný rozhovor s vlastným ja o minulosti, prítomnosti a skrytom potenciáli. Autorka priznáva, že keď začala pracovať na tretej knihe, bola v hlbokej depresii. "Začala som ju písať v čase, keď som bola úplne stratená. Písala som ju obklopená akousi hmlou. Písala som ju, keď sa mi dostalo pomoci. Písala som, keď mi bolo lepšie, no písala som aj vtedy, keď som nedokázala vstať z postele. Moje telo, môj domov je milostným listom pre seba," uviedla Kaur na Instagrame, kde ju sleduje vyše 4,3 milióna ľudí.



Rupi tvrdí, že dnes, po vydaní tretej knihy, sa cíti lepšie, aj keď svoje úzkosti a depresie úplne neprekonala. Uvedomila si, že ak chce svoj boj vyhrať, musí o svojom duševnom zdraví otvorene hovoriť. "Nič z toho mi nedávalo zmysel. Prečo mám depresie? Veď môj život ide takým krásnym smerom! To bol múr, na ktorý narážala moja kreativita," priznáva úspešná autorka a dodáva: "Uvedomila som si, že pokiaľ o tom nebudem hovoriť, už nikdy nebudem schopná niečo napísať. A tomu som sa snažila vyhnúť."



Podľa prekladateľky Mirky Ábelovej sa Rupi Kaur posunula ďalej. "Opäť trošku dospela. Ešte stále sa snaží vyrovnať s udalosťami, ktoré poznačili jej detstvo, stále sa vyrovnáva s úzkosťou, depresiou, nevydareným vzťahom či vzťahmi, hľadá sebaúctu či sebahodnotu, no zároveň sa obracia aj smerom k svetu a kritizuje jeho javy," myslí si prekladateľka a menuje prehnanú túžbu po peniazoch a moci, kapitalizmus, workoholizmus, medziľudskú izolovanosť a nedostatočné komunitné cítenie, rasizmus, sexizmus. Podľa Ábelovej sa jej kanadská kolegyňa učí využívať myseľ, srdce, odpočinok a prebudenie: "To sú aj názvy kapitol jej novej zbierky a tiež okruhy, ktorými sa jej určite podarí zaujať publikum, ktoré si ju u nás obľúbilo."