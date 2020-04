VIDEO: Pohoda 2020 sa v tradičnej podobe neuskutoční

Bratislava 15. apríla (TASR) - Tohtoročný festival Pohoda, ktorého 24. ročník sa mal uskutočniť začiatkom júla na trenčianskom letisku, sa organizátori pre koronakrízu rozhodli presunúť na rok 2021. "Presúvame naše záväzky voči našim dodávateľom, umelcom, spolupracovníkom, ale zároveň to považujeme za férový a dobrý prístup aj voči našim návštevníkom, ktorí majú lístky na tento ročník," uviedol v stredu v Bratislave riaditeľ festivalu Michal Kaščák.



Ako ďalej informoval, vstupenky na Pohodu 2020 si môžu ľudia presunúť automaticky na ďalší rok. Možnosť prenosu sa týka všetkých typov vstupeniek vrátane parkoviska či ubytovania. Vstupenky s obmedzeným vekom (Junior/Kids) kúpené pred 15. aprílom budú platiť aj v prípade, že ich držiteľ bude mať o rok viac. Na prenos netreba realizovať žiadne kroky. Lístky, ktoré ich držitelia nevrátia do 15. októbra, budú automaticky považované za platné.



Organizátori festivalu si uvedomujú, že pre niekoho je v súčasnej situácii nevyhnutné vrátenie plnej sumy za zakúpené lístky. "Úplne chápem, že takých ľudí na Slovensku môže byť veľa, všetkým garantujem, že im vrátime plnú sumu za lístky. Medzitým je ešte jedno riešenie - ak by niekto chcel vrátiť lístok, ale zároveň podporiť festival nejakou sumou, je aj táto možnosť," povedal pre TASR Kaščák. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na stránke festivalu v sekciách SHOP a Pohoda 20 › 21.







"Napriek tomu, že sa neuvidíme toto leto na Pohode, ostávame optimistami. Nevídaná vlna spolupatričnosti, ktorá ide naprieč hudobnou scénou a celým kultúrnym prostredím, sa musí pozitívne vrátiť. Aj po španielskej chrípke nastala doslova explózia umenia, vznikali tančiarne a ľudia sa radi stretávali. Veríme, že to bude podobné aj teraz," hovorí Kaščák. Šéf festivalu dodáva, že organizátori budú pracovať na tom, aby Pohoda 2021 bola opäť silným osobným stretnutím, plným skvelého umenia. Nový termín 24. ročníka festivalu na trenčianskom letisku je 8. až 10. júla.