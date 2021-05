Pohoda on the Ground ponúkne priestor slovenským klubom

Bratislava 7. mája (TASR) - Pohoda on the Ground prinesie počas piatich dní na trenčianske letisko desiatky kapiel a umelcov. Jedným z leitmotívov festivalu, ktorý sa uskutoční od 7. do 11. júla, je podpora domácej klubovej scény. Práve ľudia z desiatich klubov naprieč celým Slovenskom pripravia väčšinu programu. Informovali o tom organizátori festivalu v piatkovom vysielaní Rádia_FM, oznámili tiež mená prvých účinkujúcich. Na sérii jednodňových festivalov s kapacitou 1000 ľudí vystúpia aj Black Midi, Black Country, New Road, Pengshui, Fulu Miziki, Dry Clening a Vrbovskí víťazi s Komorným orchestrom mesta Trenčín.



Zahraničné kapely dostanú priestor na hlavnej scéne. "Na tom našom pódiu by sa každý deň malo predstaviť päť zahraničných skupín. Jeho program sa na rozdiel od klubového stagu meniť v rámci jednotlivých dní nebude, čiže nech prídu ľudia v hociktorých deň z tých piatich, na jednom pódiu ich čaká to isté," vysvetlil šéf Pohody Michal Kaščák s tým, že kurátormi dvoch ďalších pódií sú kluby. Klubové pódiá zastrešia Hangár, Bombura, Fuga, Diera do sveta, Stromoradie, 69, Collosseum, WAX, Záhrada a Hájovňa. "Pohoda sa vracia na zem. Kapacitou, ktorá je porovnateľná s jej začiatkami i dôrazom na klubovú scénu. Kluby sú pre hudbu podstatné, vytvárajú celoročné zázemie pre muzikantov a miestne komunity," podčiarkol Kaščák.



Z britských ostrovov prídu do Trenčína experimentálno-rockové kapely Black Midi a Black Country, New Road, post-punkoví Dry Cleaning či grimeoví pankáči Pengshui. Z metropoly francúzska zavíta gruzínska kapela Murman Tsuladze. "Konžská kapela Fulu Miziki predvedie, ako je možné premeniť odpadky na jedinečnú umeleckú výpoveď, energiu a skvelú zábavu," avizujú organizátori festivalu, v ktorom nebude chýbať nehudobný program: "Obdobný prístup kurátorovania ako v hudbe prinesie aj Visual stage, ktorý ponúkne priestor na realizácie kultúrnym centrám."



Súčasťou festivalu budú tiež aktivity, ktoré počas klasických veľkých Pohôd nie sú možné. Návštevníci budú môcť napríklad používať kolieskové korčule, kolobežky či boardy. K dispozícii budú mať celú dvojkilometrovú pristávaciu dráhu letiska Trenčín. Väčšina programu bude na mieste, kde sa zvyčajne nachádza hlavný stage, časť programu prebehne aj v bývalom vojenskom radare letiska. "Stanovať sa bude v srdci festivalu (okolo slnečníc) a súčasťou areálu bude aj 'autokemping', v ktorom si budú môcť zaparkovať kempujúci auto hneď vedľa stanu," dodávajú organizátori. Program zverejnia na webe a sociálnych sieťach Pohody a jednotlivých klubov postupne po jednotlivých dňoch od stredy do nedele budúci týždeň.