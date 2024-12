Pohoda získala štyri nominácie na European Festival Awards

Bratislava 10. decembra (TASR) - Pohoda získala v hudobných cenách European Festival Awards (EFA) štyri nominácie. Spolu s belgickým festivalom Rock Werchter sú v počte kategórií najviac nominovanými festivalmi v Európe. Nominácie na EFA v utorok zverejnili organizátori. Mená víťazov vyhlásia 15. januára 2025 počas galavečera v rámci showcaseového festivalu Eurosonic Noorderslag (ESNS) v holandskom Groningene. TASR o tom informoval PR manažér Lukáš Grešš.



Spresnil, že po minuloročnom víťazstve v kategórii Best Medium Sized Festival sa Pohoda dostala opäť medzi výber desiatich najlepších európskych festivalov s kapacitou od 10.000 do 39.999 ľudí. V prvom kole za festivaly hlasovali návštevníci z celej Európy, následne odborná porota vybrala finálnu desiatku a neskôr rozhodne aj o víťazovi. Okrem tejto kategórie získala Pohoda aj ďalšie tri nominácie, o ktorých rozhodovali hudobní profesionáli - Take A Stand Award, Brand Activation a New Kid On The Block.



"Mimoriadne sa tešíme, že odborná festivalová scéna takto ohodnotila naše aktivity - od samotnej Pohody 2024, cez vyzdvihnutie našej spolupráce s partnermi, koncert Pohoda loves Ukrajine až po nomináciu Ani Blahovej z nášho tímu," komentoval úspech festivalu jeho riaditeľ Michal Kaščák.



Festival uvádza, že na Take A Stand Award ho odborná porota nominovala za zorganizovanie prvého medzinárodného hudobného festivalu v Kyjeve od začiatku vojny na Ukrajine. Podujatie v januári pripravili organizátori festivalu spolu s organizáciou Music Saves Ukraine. Spolupracovníčka Pohody Aňa Blahová sa dostala do výberu New Kid On The Block, ktorá oceňuje mladých ľudí do 30 rokov pracujúcich na dôležitých pozíciách v rámci festivalov. Grešš vysvetľuje, že nominovaná sa tento rok na festivale ako Artist Hospitality Manager starala o celé gastro zázemie určené pre účinkujúcich festivalu.



"Pozornosť upútala aj tohtoročná aktivita Pohody s názvom YAZDA," pripomína Grešš zorganizovanie najekologickejšej možnej cesty návštevníkov na festival - cyklopelotónu z Bratislavy priamo na trenčianske letisko, ktorý bol vybraný medzi šesť najkreatívnejších sponzorských aktivít festivalov z celej Európy za tento rok.