Pokáč s B-Side Bandom vydávajú skladbu Co z tebe bude

Bratislava 3. novembra (TASR) – Český pesničkár Pokáč s formáciou B-Side Band vydávajú singel a videoklip Co z tebe bude. Je druhým singlom z albumu Folk Songs brnianskeho B-Side Bandu, na ktorom jeho kapelník Josef Buchta prearanžoval do swingovej podoby slávne české folkové skladby. Prvým singlom bola pieseň Kočky z repertoáru Zuzany Navarovej a skupiny Nerez, ktorý nahrali Ewa Farna a Vojtěch Dyk.



Od originálu sa swingová verzia Pokáčovej skladby odlišuje bohatým nástrojovým obsadením, čo jej dodáva prirodzený drajv. Ten umocňuje aj klip v réžii Jakuba Mahdala, v ktorom si Pokáč vyskúšal, čo to znamená byť multiinštrumentalistom a urobiť si všetko sám.







O spolupráci s B-side Bandom a projektom Folk Swings hovorí Pokáč ako o skvelej skúsenosti. „Byť súčasťou tohto projektu je ohromná česť. Keď som dostal ponuku, ani chvíľku som neváhal. To, že pesnička Co z tebe bude vychádza spoločne s albumom, je bomba,“ uviedol pre médiá.



Za námetom videoklipu stojí spevák spolu s režisérom Jakubom Mahdalom. „Vzhľadom k situácii sme chceli nakrúcať s najmenším počtom ľudí, takže vo finále sme tam vlastne boli iba ja a Kuba za kamerou. Ale je tam aj takmer celý orchester i s osvetľovačom a divákmi,“ dodáva Pokáč.