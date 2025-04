Pokračuje obnova budovy Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Zvolen 21. apríla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s obnovou budovy Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Práce majú byť ukončené do konca júla tohto roka. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia BBSK.



Dodala, že stavebné práce pokračujú v zmysle aktualizovaného harmonogramu od stavebnej firmy, ktorý musel priebežne zohľadňovať aj odborné požiadavky na fungovanie divadla. „Ak nenastanú žiadne komplikácie, divadlo a herci začnú novú divadelnú sezónu od septembra 2025 v zrekonštruovaných priestoroch,“ objasnila.



Obnova zahŕňa výmenu okien a dverí, zateplenie dvorovej časti fasády, výmenu osvetlenia či vyregulovanie vykurovacieho systému. Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie viac ako 60 percent, získal kraj viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy. BBSK podpísal zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác koncom minulého roka. Predstavenia si diváci v súčasnosti môžu pozrieť v priestoroch Domu železničiarov.



Podľa kraja prešlo DJGT rekonštrukciou v roku 2022, keď robili divadelné javisko. Konkrétne to bola kompletná výmena prepadliska vrátane nákupu novej divadelnej techniky v celkovej výške viac ako 170.000 eur.



Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo. Prvá premiéra sa uskutočnila 28. augusta 1949 počas osláv piateho výročia Slovenského národného povstania. Išlo o inscenáciu hry Oleksandra Jevdokymovyča Kornijčuka s názvom Makar Dúbrava. DJGT ponúka svetovú i slovenskú tvorbu. Výrazné zastúpenie majú žánrovo rôznorodé inscenácie - drámy, komédie, tragédie, tragikomédie, hry s pesničkami, historické tituly, súčasné hry aj inovatívne autorské tituly s osobitou výpoveďou.