Pokrstili zbierku poviedok inšpirovanú povesťami M. Ďuríčkovej

Bratislava 24. novembra (TASR) – Knihu "Prešporské legendy ožívajú" uviedli do života vo štvrtok v Bratislave. Pätnásť autorov a osobností v nej zreinterpretovalo povesti Márie Ďuríčkovej z kníh Dunajská kráľovná a Prešporský zvon. S nápadom priblížiť súčasnej generácii príbehy z niekdajšej Bratislavy a Prešporka, ktoré zozbierala legendárna slovenská autorka kníh pre deti, prišiel spisovateľ a kreatívec Andrej Csino.



"Bola to spomienka na môjho otca a legendy, ktoré mi rozprával ako malému dieťaťu, keď ma vodil po korze. S myšlienkou som sa neskôr zdôveril kamarátovi, ktorý ju posunul do nápadu reinterpretácie povestí," povedal pre TASR Csino. Po stretnutí so spoluautorkou knihy Luciou Lackovičovou uviedli nápad "zachrániť vytrácajúce sa legendy a znova prebudiť záujem o prešporské povesti" do života.



Projekt nadchol aj syna Márie Ďuríčkovej, známeho architekta Jána Masaryka, ktorý do knihy napísal predslov. "Popísal, kde a ako Mária Ďuríčková zbierala a zaznamenávala to, čo si ľudia ústnym podaním odovzdávali z generácie na generáciu, povesti, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva," priblížil Csino.



V knihe ožívajú bájne strašidlá a tajomné postavy známe z bratislavských legiend. "Pätnásť autorov a osobností si za predobraz svojich poviedok zvolilo pätnásť povestí z kníh Dunajská kráľovná a Prešporský zvon," vysvetľuje Csino. Do projektu vyberali autorov so vzťahom k Bratislave. Úlohu reinterpretovať legendy a zasadiť ich do súčasných reálií dostali nielen spisovatelia, ale aj iné osobnosti, napríklad literárny publicista Dado Nagy či astrobiologička Michaela Musilová, ktorá je autorkou dobrodružného príbehu o bratislavskom Robinzonovi.



Poviedku vychádzajúcu zo základov povesti Bratislavský Faust napísal Michal Havran, Pavol Rankov nadviazal na Husitský dom. Daniela Kapitáňová opriadla ďalším príbehom Rolandovu studňu, Diana Mašlejová zasa Kačaciu fontánu. "Každý z autorov spracoval námet niektorej povesti od Márie Ďuríčkovej autorsky jemu blízkym, avšak originálnym spôsobom," podčiarkol Csino. Čitatelia tak dostanú do rúk pätnásť poviedok zo súčasnosti, napríklad o novodobých mafiánoch, ktorým sa to zráta podobne ako krivoprísažnikovi, o partii detí, ktoré stretnú dunajského vodníka či o rusalkách v dystopickom svete.



Publikáciu ilustroval grafik a výtvarník Matúš Maťátko, ktorý nadviazal na ilustrácie od Miroslava Cipára v pôvodných knihách povestí. Záver knihy tvorí fotografická príloha mapujúca miesta, na ktoré autori poviedok nadviazali v textoch. Lokácie nafotil vnuk M. Cipára – Štefan Cipár, fotograf, ktorý dlhodobo rozpráva príbehy Bratislavy na instagramovom profile "beautifulbratislava!.