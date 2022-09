Ponitrianske múzeum predstaví život a dielo Štefana Rakovského

Zlaté Moravce 27. septembra (TASR) - Ponitrianske múzeum pripravuje výstavu, ktorá je venovaná mecenášovi múzea v Zlatých Moravciach Štefanovi Rakovskému. Ako uviedli organizátori, v zlatomoravskej pobočke múzea bude sprístupnená 6. októbra.



Výstava predstaví život a dielo Štefana Rakovského, ktorého život i práca boli úzko späté s múzeom v Zlatých Moravciach. Rozdelená je do tematických okruhov, ktoré návštevníkov prevedú jeho pracovným i súkromným životom. "Predstavia ho ako zakladateľa, priekopníka a oddaného múzejníka s hlbokým ľudským cítením," uviedla autorka výstavy Katarína Beňová.



Cieľom výstavy je poskytnúť pohľad do bohatých dejín múzejníctva v Zlatých Moravciach práve prostredníctvom zakladateľskej osobnosti Štefana Rakovského. "Zároveň chceme priblížiť jeho životné osudy. Výstava tiež upozorňuje na dôležitosť a význam ľudí, vďaka ktorým sa v regiónoch zachraňuje a uchováva kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie," pripomenula Beňová. Ako doplnila, výstava potrvá v zlatomoravskom múzeu až do 31. decembra.