Ponorte sa do napínavých príbehov so septembrovými filmovými novinkami
Čakajú vás nové začiatky aj veľkolepé konce
Bratislava 29. augusta (OTS) - September v Cinema City bude žánrovo pestrý! Najmladší diváci sa môžu tešiť na animovaný film Superbráško či filmové spracovanie populárneho príbehu Gabby a jej kúzelný domček. Do poslednej kapitoly vstupujú franšízy V zajatí démonov aj anglická sága Panstvo Downton. Poriadnu dávku napätia ponúkajú trilery Afterburn a Jedna bitka za druhou. Ak ste skôr fanúšikom romantiky, nenechajte si ujsť novinku Otvorené vzťahy. Slovenskú filmotéku obohatí novinka Otec a hudobní nadšenci si prídu na svoje s koncertnými filmami Davida Gilmoura a Andrea Bocelliho.
V Cinema Bistro v Cinema City Aupark naďalej platí akcia 1+1 miešaný nápoj zdarma medzi 18:00-19:00 hod. a 1+1 sladké pečivo a koláčik od 20:00 hod. každý deň. Nezabudnite, že do konca septembra si môžete premeniť nazbierané body z letnej súťaže za skvelé Cinema City výhry. Medzi cenami nájdete zvýhodnené popcorn menu, nápoje aj voľné vstupenky.
Septembrové premiéry si v Cinema City najlepšie užijete s chutným popcorn a nachos menu, nápojmi a najrôznejšími snackmi. Bohatú ponuku chuťoviek nájdete aj v Cinema Bistro v Cinema City Aupark, vybrať si môžete hot-dogy, hranolky, pizzu či kuracie nugetky. Smäd uhasíte čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré septembrové premiéry si nenecháte ujsť?
V roku 2024 sa David Gilmour, člen legendárnej kapely Pink Floyd, vrátil do historického Circu Maximu v Ríme v rámci turné Luck and Strange, takmer desať rokov od predchádzajúceho úspešného turné Rattle That Lock. Nový koncertný film narežíroval Davidov dlhoročný spolupracovník Gavin Elder. Fantastické predstavenie, natočené na pozadí antických ruín, kombinuje sólové skladby z Davidovho najnovšieho albumu Luck and Strange, vrátane strhujúceho prevedenia Between Two Points s Romanmi Gilmour, rovnako ako klasické hity Pink Floyd, ako sú Sorrow, High Hopes, Breath, Time či Wish You Were. Turné Luck and Strange zahŕňalo dvadsaťtri koncertov v piatich mestách a bolo okamžite vypredané. Keďže sa žiadne nové koncerty neplánujú, je David Gilmour Live na Circus Maximus, Rome najlepšou a jedinou možnosťou, ako zažiť majstra svojho umenia na javisku. Zažite to na vlastnej koži na premietaní filmu DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS, ROME v Cinema City už 17. septembra, aj so zvukom Dolby Atmos.
Andrea Bocelli, jeden z najlepších svetových spevákov, má hlas, ktorý presahuje žánre aj generácie. V tomto intímnom portréte rozpráva uznávaný taliansky tenorista prvýkrát svoj príbeh vlastnými slovami. Dokumentaristka Cosima Spender sleduje Bocelliho s nebývalým prístupom aj mimo svetla reflektorov a odhaľuje nekompromisného umelca a oddaného muža od rodiny s neutíchajúcou vášňou pre život. Napriek tomu, že v dvanástich rokoch prišiel o zrak, zasvätil svoj život hudbe a po rokoch strávených vystupovaním v piano baroch upútal pozornosť legendárneho Luciana Pavarottiho. Bocelliho život sa potom dramaticky zmenil vďaka celosvetovému hitu „Time to Say Goodbye“, úchvatnému duetu so Sarah Brightman, ktorý ho katapultoval medzi hudobné superhviezdy. Vystupoval na najprestížnejších svetových pódiách aj s rôznymi speváckymi partnermi ako Céline Dion, Jennifer Lopez či Dua Lipa. Prostredníctvom rozhovorov, archívnych záberov z vystúpení a neformálnych stretnutí s rodinou a priateľmi oslavuje snímka Andrea Bocelli: Because I Believe hlas i človeka, ktorý sa stále dotýka sŕdc miliónov poslucháčov po celom svete. Ak patríte medzi fanúšikov Andrea Bocelliho a jeho repertoáru, nenechajte si ujsť premietanie filmu ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE v Cinema City už 21. septembra.
Dej záverečného dielu zo série Conjuring sa odohráva v roku 1986, päť rokov po udalostiach z predchádzajúceho prípadu, keď Ed a Lorraine Warrenovci (Vera Farmiga a Patrick Wilson) zavesili svoju démonologickú kariéru na klinec a teraz si užívajú zaslúžený dôchodok. Odpočinok však trvá krátko a Warrenovci sa zapoja do vyšetrovania záhad v dome Smurlovcov - terorizuje ich totiž čosi zlomyseľné a veľmi nebezpečné. Entita, s ktorou sa Warrenovci už raz stretli, ale nedokázali ju poraziť. Horor V ZAJATÍ DÉMONOV 4: POSLEDNÉ POMAZANIE si užijete naplno v kinách Cinema City od 4. septembra vo formátoch 2D, 4DX, SuperScreen aj vo VIP Light.
Tanjiro Kamado bol obyčajný chlapec, no všetko sa zmenilo, keď jeho sestru Nezuko premenili na démona. V snahe ju zachrániť sa pridal k organizácii lovcov démonov - Demon Slayer Corps. Postupne si vybudoval silné priateľstvá a stal sa jedným z najodvážnejších bojovníkov zboru. Keď sa vodca organizácie ocitne v smrteľnom nebezpečenstve, Tanjiro s ostatnými vyráža na pomoc. Skôr než však stihnú zasiahnuť, sú Muzanom Kibutsujim vtiahnutí do tajomného priestoru - do démonického sídla Infinity Castle. A práve tam sa začína rozhodujúca bitka medzi lovcami démonov a samotnými démonmi. Kto zvíťazí zistíte na premiére DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA - THE MOVIE: INFINITY CASTLE v kinách Cinema City od 11. septembra.
Príbeh, inšpirovaný skutočnými udalosťami, sleduje milujúceho otca. Jeho život sa rozpadne po jedinej tragickej chybe, ktorá otrasie jeho šťastným manželstvom a nechá ho úplne osamelého. Napriek hrozbe väzenia a neznesiteľnému pocitu viny sa snaží znova získať dôveru svojej ženy a zachrániť lásku, ktorá ich napriek bolesti stále spája. Keď zistí, že skutočný pôvod tragédie leží hlboko v architektúre ľudskej mysle, začína sa rysovať krehká cesta k zmiereniu. Dokáže však ich láska prežiť aj takéto obrovské zlyhanie? Odpoveď vám ponúkne novinka od režisérky Terezy Nvotovej OTEC. V kinách Cinema City od 11. septembra.
Pripravte sa na veľkolepé finále ságy rodu z Panstva Downton. Prevod rodinného majetku a jeho správy z Roberta (Hugh Bonneville) na jeho najstaršiu dcéru Mary (Michelle Dockery) má symbolizovať modernizáciu aristokratickej rodiny Granthamovcov. V súčasnosti má však úplne iné starosti, keďže bola kvôli bolestivému rozvodu vylúčená z londýnskych aristokratických kruhov a snaží sa nájsť východisko zo svojej zložitej situácie v plánoch nákladnej modernizácie rodinného majetku. Bohužiaľ, nie je jediná, kto má starosti. Brat jej matky Cory (Elizabeth McGovern) Harold (Paul Giamatti) je po krk v obrovskom finančnom škandále, ktorý má potenciál zničiť celú rodinu. Zamestnanci panstva tiež zažívajú svoje vlastné problémy. Po desaťročiach vernej služby odchádzajú do dôchodku hlavný komorník a kuchár, takže v Downtone už nič nebude ako predtým. Budú musieť veľa obetovať, aby sa zachránili, čo sa im v minulosti podarilo viackrát. Tentoraz to však nemusí vyjsť. Ako to celé dopadne uvidíte na premiére filmu PANSTVO DOWNTON: VEĽKÉ FINÁLE v kinách Cinema City od 11. septembra.
Niektorí superhrdinovia nosia plášte. A niektorí plienky... Desaťročný Willy vždy sníval o tom, že sa stane superhrdinom a bude po boku svojho otca policajta bojovať proti zločincom. Tento plán mu výrazne nabúra narodenie jeho brata Charlieho, ktorý sa okamžite stane stredobodom pozornosti celej rodiny. Navyše Willy zistí, že malý Charlie má isté super schopnosti a začne na brata trochu žiarliť. Všetky nezhody však musia ísť bokom vo chvíli, keď sa zločinecké duo pokúsi ovládnuť ich mesto. Dokážu súrodenci spojiť svoje sily a zachrániť mesto? Vezmite celú rodinu na animovanú novinku SUPERBRÁŠKO. V kinách Cinema City už 11. septembra.
Píše sa rok 2035. Slnečná erupcia zničila technológiu na východnej pologuli Zeme. Zanechala po sebe mutácie, zničené mestá, kruté gangy a pirátov novej éry. Na scénu prichádza Jake (Dave Bautista), bývalý vojak, ktorý sa stal lovcom pokladov. Jeho klientmi sú tí, ktorí si to môžu dovoliť zaplatiť – ale on túži po niečom viac. Spojí sa s bojovníčkou Dreou (Olga Kurylenko), aby získali Monu Lisu skôr ako šialený vojenský veliteľ. Čelia rivalom, ktorí strážia staroveké artefakty: Rosettskú dosku, korunovačné klenoty a iné symboly ľudského dedičstva. Cez mutované krajiny Európy, radiačné monštrá a pirátske nájazdy si Jake uvedomí, čo že svet potrebuje viac ako obrazy - nádej. Ponorte sa do dystopického sveta v sci-fi trileri AFTERBURN, v kinách Cinema City od 18. septembra.
Dva manželské páry a jedna spoločná dilema – vzťah už nefunguje ako predtým a každý z partnerov možno túži po niečom inom. Myšlienka otvoreného vzťahu prevetrá ich priateľstvo aj istoty, ktoré doteraz vnímali ako pevné. Režisér a zároveň predstaviteľ jednej z hlavných rolí Michael Angelo Covino tu s ľahkosťou rozohráva vzťahovú komédiu plnú provokatívneho chaosu, iskrivých postáv a neopozeraných režijných nápadov. Dakota Johnson, Adria Arjona a Kyle Marvin vytvárajú spolu s Covinom skvele zohranú štvoricu, ktorá balansuje na hrane medzi túžbou a stabilitou. Zabavte sa s romantickou komédiou OTVORENÉ VZŤAHY. V Cinema City od 18. septembra.
Do kín mieri filmové dobrodružstvo inšpirované jedným z najobľúbenejších detských seriálov posledných rokov. GABBY A JEJ KÚZELNÝ DOMČEK vo filme je príbeh plný humoru, fantázie a kúziel, ktorý by chcelo zažiť každé dieťa. Gabby je na prvý pohľad úplne obyčajné dievča. Na druhý pohľad však zistíte, že má nádherný zázračný domček pre bábiky so siedmimi izbami, v ktorom býva sedem roztomilých mačiek. Najdôležitejšia je však jej kúzelná čelenka, vďaka ktorej sa vie zmenšiť tak akurát, aby sa do domčeka zmestila a zažívala neuveriteľné dobrodružstvá so svojimi mačacími kamarátkami. Vďaka babičke Gigi si Gabby užíva zábavný život aj v reálnom svete. Na začiatku filmu sa napríklad obe vydajú na dámsku jazdu do Mňau Franciska. A kúzelný domček musí ísť, samozrejme, s nimi – čo keby bola nuda? Dámy ho však radšej mali nechať doma, pretože zhodou veľmi nešťastných náhod sa ocitne v rukách bohatej a trochu zlej milovníčky mačiek Very, ktorá si ho aj so všetkými obyvateľkami rozhodne ponechať. Gabby si preto musí vyhrnúť rukávy, nasadiť kúzelnú čelenku, zmenšiť sa na veľkosť mačičiek a vyraziť na záchrannú misiu. Čaká ju neskutočná jazda, počas ktorej vyskúša všetko, čo svet mágie a kúziel môže ponúknuť. Hlavne však zachráni svojich najlepších kamarátov. Gabbyn kúzelný svet vychádza z rovnomenného seriálového fenoménu, ktorý vznikol v roku 2021 a okamžite uchvátil najmenšie diváčky. Užite si skvelé Gabbino dobrodružstvo v novinke GABBY A JEJ KÚZELNÝ DOMČEK. V kinách Cinema City od 25. septembra.
V multižánrovej snímke JEDNA BITKA ZA DRUHOU sa môžete tešiť na ikonického Leonarda DiCapria, ktorí si zahrá po boku svojich hviezdnych kolegov Seana Penn, Benicia del Toro, Reginy Hall či Teyany Taylor. Spoločne vo filme stvárňujú revolucionárov, ktorí sa po 16 rokoch spoja, aby sa postavili úhlavnému nepriateľovi a zachránili jednu zo svojich dcér. Novinku JEDNA BITKA ZA DRUHOU uvidíte v Cinema City už 25. septembra, aj vo formátoch 2D, 4DX, VIP Light či so zvukom Dolby Atmos.
