Pop operné trio La Gioia vydáva nový album La Musica
Trojica pánov, ktorá si hovorí La Gioia, pôsobí na slovenskej hudobnej scéne 16 rokov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Pop operné trio La Gioia vydáva nový album, dostal názov La Musica podľa titulnej skladby, ktorú vytvoril člen tria Matej Vaník. Do života ho na koncerte v Košiciach uvedie Peter Dvorský. TASR informovala PR manažérka Anka Olvecká.
Trojica pánov, ktorá si hovorí La Gioia, pôsobí na slovenskej hudobnej scéne 16 rokov. Pop operné trio je populárne nielen na Slovensku, ale odohralo množstvo koncertov aj v zahraničí. Repertoár formácie La Gioia tvoria známe skladby pop music upravené do operných aranžmánov a priniesol im tri zlaté platne. Jeho základom sú piesne slovenskej, českej a svetovej populárnej, muzikálovej a filmovej hudby, upravené pre spev v opernom štýle bel canto. Pôvodné texty skladieb sú prekladané do španielčiny, francúzštiny a taliančiny.
Nový album je pestrý, nachádza sa na ňom aj legendárna slovenská pieseň V slovenských dolinách, ktorá zaznie v novom šate trojhlasne. Rovnako pestré budú aj hudobné štýly na albume, je tam romantika aj tvrdšie gitarové piesne. Poslucháči sa môžu tešiť aj na cover verziu od Il Divo, ktorí boli inšpirátormi pre vznik tria - so slovenským textom - Viac lásky niet, či pieseň Michaela Jacksona Earth Song v taliančine.
