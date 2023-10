Popoluška – muzikál na ľade mieri na Slovensko

Turné muzikálu na ľade Popoluška 2023/2024:

Karlove Vary – 1. decembra 2023

Pardubice – 3. decembra 2023 (2 predstavenia)

Brno – 9. decembra 2023 (2 predstavenia)

Liberec – 15. decembra 2023

České Budějovice – 17. decembra 2023

Ostrava – 22. decembra 2023

Ostrava – 23. decembra 2023

Košice – 27. decembra 2023

Bratislava – 30. decembra 2023

Praha – 6. januára 2024 (2 predstavenia)

Bratislava 13. októbra (OTS) - Unikátny český koncept muzikál na ľade oslavuje 25. výročie s Popoluškou, ktorá pôjde na turné v Čechách a na Slovensku. Muzikál na ľade je svetovou raritou, spája hercov, spevákov, krasokorčuliarov a tanečníkov. Jej autorom je český režisér a scenárista Jindřich Šimek. Muzikály Mrázik, Rómeo a Júlia a teraz Popoluška, ktorá odštartuje 13. sezónu sú najkvalitnejšie projekty na ľadovej ploche.Môžete sa tešiť na hudbu vynikajúceho hudobného skladateľa Petra Maláska a skvelé texty Václava Koptu. Na choreografii muzikálu sa podieľala choreografka Jana Hübler, trénerka rakúskej reprezentácie a Radka Kovaříková, trojnásobná majsterka sveta, ktorá vytvorila medzinárodný tím krasokorčuliarov. Pôsobivú javiskovú scénu navrhol Petr Hloušek a 300 prekrásnych dobových kostýmov Roman Šolc. V predstavení sa odohrávajú kúzla, napríklad prezliekanie Popolušky do plesových šiat priamo uprostred ľadovej plochy, čo u divákov zakaždým budí úžas.Príbeh chudobnej dievčiny, ktorá sa vďaka kúzlam dostane až na kráľovský bál, kde sa do nej zamiluje princ, je známy na celom svete. Popoluška ako muzikál na ľade je však jedinečný formát, ktorý sa stal celosvetovou raritou.hovorí o projekte jeho, a dodáva:V úlohách Popolušky, princa a ďalších postáv sa už vystriedala celá plejáda hviezd, hereckých aj krasokorčuliarskych. Tvorcovia projektu spolupracujú s najlepšími krasokorčuliarmi sveta, v muzikáli tak máte jedinečnú možnosť vidieť korčuľovať športovcov napríklad z Kanady, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Slovenska, Poľska a ďalších krajín. Ako vysvetľuje Radka Kovaříková, tvorcom záleží na tom, aby úroveň krasokorčuľovania v Popoluške bola čo najvyššia, preto športovcov starostlivo vyberajú v Európe i v zámorí.hovoríK tohtoročnému 25. výročiu muzikálu na ľade sa kúzelné predstavenie dočkalo nových sólistov, Princ a Popoluška sú z Kanady. Popolušku tancuje Lubov Ilyushechkina, ktorá sa teší do Európy:Hlasy hlavným postavám prepožičiavajú vynikajúci českí speváci Lucie Bílá a Ondřej Ruml. V predstavení vystupujú aj u nás populárni herci a speváci Pepa Vojtek, Martin Dejdar, Dalibor Gondík, Dana Morávková, Hana Buštíková, Hanka Křížková, Tomáš Savka, Vlastimil Harapes a ďalší.Vďaka náročným krasokorčuliarskym výkonom, akrobatickým číslam, nádhernej scéne, magickým trikom, svetelným efektom i dych vyrážajúcej hudbe je muzikál Popoluška nezabudnuteľný zážitok pre deti aj dospelých. Nechajte sa vtiahnuť do sveta fantázie, ktorý si užije celá rodina. Máte možnosť byť svedkami jedinečnej šou a vidieť na vlastné oči najlepších krasokorčuliarov z celého sveta. V rámci turné 2023/2024 sa Popoluška predstaví v siedmich českých a dvoch slovenských mestách.Popoluška - Lubov Ilyushechkina, CAN / spieva a hovorí Lucie BíláPrinc - Zachary Daleman, CAN / spieva a hovorí Ondřej RumlRozprávkový čarodejník - Josef Vojtek, Tomáš SavkaKráľ - Vlastimil HarapesKráľovná - Dana Morávková, Hana BuštíkováKráľovský komorník - Martin Dejdar, Dalibor GondíkMacocha - Hana KřížkováOtec - Pavel Handl, Rudolf Kubík, Jiří BřezíkDcéra Nora - Zuzana DovalováDcéra Dora - Barbora NovákováZTP/P, vozičkári + sprievod: v hodnote najnižšieho vstupného, sprievod vozíčkarov: 1 EuroDeti do 120 cm majú zľavnené vstupné.Vstupenky v sieti: Predpredaj a TicketportalFacebook – popelkanalede.cz Instagram – @popelka_muzikal_na_ledeTikTok – @popelka_ muzikal _na_lede