Muzikál na ľade Popoluška príde do Bratislavy i Košíc

Bratislava 8. novembra (TASR) - Popoluška je výpravný muzikál na veľkej ľadovej ploche, spájajúci špičkových krasokorčuliarov a známych hercov a spevákov. V závere roka príde na Slovensko. Rozprávkovú šou uvidia Bratislavčania a Košičania na svojich zimných štadiónoch.



"S Popoluškou ideme už desiatu sezónu, na Slovensku sme ju hrali naposledy v roku 2012," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave český režisér, scenárista a producent Jindřich Šimek, ktorý je autorom muzikálových projektov na ľadovej ploche (Mrázik, Rómeo a Júlia, Popoluška). "Sú v nich skutočné krasokorčuliarske hviezdy. Keď vidíte olympionikov, majstrov sveta, majstrov Európy, je to úplne iná ´podívaná´," priblížil svoj koncept muzikálov na ľade, ktorý tento rok oslavuje 25. výročie.



V muzikáli korčuľujú športovci z Kanady, Francúzska, Rakúska, Nemecka, ale aj zo Slovenska a ďalších krajín. Vystriedali sa v ňom aj viaceré herecké a spevácke hviezdy. "Vždy som chcel, aby tie herecké a spevácke úlohy hrali tí najlepší," podčiarkol Šimek.



Autorom hudby je hudobný skladateľ Petr Malásek, o texty sa postaral Václav Kopta. "Hlavná postava Popoluška a Princ sú krasokorčuliari z Kanady, ale tancujú hlasmi našich spevákov. Popoluška spieva hlasom Lucky Bílej, Princ hlasom Ondŕeja Rumla," povedal Malásek. V predstavení účinkujú aj herci, ktorí spievajú a rozprávajú naživo. "Je symbióza činohry, pesničiek a veľkých tanečných choreografických čísiel," dodal skladateľ k šou odohrávajúcej sa na ploche 2000 m2. Súčasťou scény je aj veľká LED stena, na ktorej sa odohráva filmová časť príbehu.



Na choreografii muzikálu sa podieľala aj Radka Kovaříková, trojnásobná majsterka sveta, ktorá vytvorila medzinárodný tím krasokorčuliarov. "Celkový počet účinkujúcich máme asi 50, z toho je desať hercov a 40 krasokorčuliarov. Potrebujeme veľké klzisko, aby sa mohli rozbehnúť, skákať a robiť veľké zdvíhacie figúry," vysvetlila.



Divákom sediacim v prvých radoch prinesie šou aj interaktívny zážitok. "Keď Popoluška stratí črievičku a Princ ju hľadá, samozrejme, navštívi prvé rady divákov a diváčkam črievičku skúša," dodala producentka šou, v ktorej sa predvedú krasokorčuliari z ôsmich krajín sveta. Zastúpenie má aj Slovensko, ktoré bude reprezentovať Bibiána Poliačková-Srbecká zo Žiliny so svojimi tromi dcérami.



V šou vystupujú herci a speváci Pepa Vojtek, Martin Dejdar, Dalibor Gondík, Dana Morávková, Hana Buštíková, Hanka Křížková, Vlastimil Harapes a ďalší.



V rámci turné 2023/2024 sa Popoluška predstaví v siedmich českých a dvoch slovenských mestách. Do Košíc zavíta 27. decembra a do Bratislavy 30. decembra.