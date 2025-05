Populárna česká speváčka Eva Burešová sa predstaví v Bratislave

Bratislava 8. mája (TASR) - Dvojnásobná držiteľka bronzového Českého slávika, speváčka a herečka Eva Burešová pripravila pre svojich slovenských fanúšikov špeciálny koncert. Uskutoční sa 31. mája v bratislavskom hudobnom klube Kácéčko. Potom ako pokrstila svoj nový album Meraki na domácej pôde, prichádza so svojou hudbou aj na Slovensko. TASR informovala PR manažérka Jana Trellová.



Slovenské publikum si Evu zamilovalo nielen vďaka jej speváckym a hereckým kvalitám, ale aj vďaka jej tanečnému talentu, ktorý predviedla v televíznej šou.



Burešová je v Česku stálicou hudobnej aj divadelnej scény. V rokoch 2021 a 2022 získala bronzového Zlatého slávika a je sólistkou Hudobného divadla Karlín, kde žiari hneď v niekoľkých muzikáloch. V minulom roku vydala svoj dlho očakávaný debutový album Meraki. Ide o intímny, úprimný a osobný projekt, ktorého názov pochádza z gréčtiny a znamená „robiť niečo s dušou, vášňou a láskou“. Album je pre Evu výpoveďou o vnútornom svete ženy, matky, umelkyne. Nachádzajú sa na ňom skladby ako Zrcadlo, Žena či Ticho, ktoré spájajú pop, jemné elektro a výrazné vokálne linky. Skladby nesú odkaz autentickosti a prirodzenosti - bez pózy, no s veľkým srdcom. Album pokrstila túto jar počas výnimočného koncertu v pražskom Fórum Karlín pred viac ako 3000 fanúšikmi.



Do Bratislavy príde Eva s celou svojou kapelou, pripravená odpáliť večer plný hudby, emócií a výbornej atmosféry. Fanúšikovia sa môžu tešiť na skladby z albumu Meraki, ale aj známe piesne z jej predchádzajúcej kariéry. Koncert v Kácéčku ponúkne unikátny zážitok pre všetkých, ktorí milujú ženský hlas, silné texty a úprimné vystúpenie.