Projekt Bublinka prichádza so skladbou Ham Ham

Bratislava 19. júla (TASR) - Populárne formáty pre deti na slovenskom trhu spestrila Bublinka. Nový projekt je postavený na hravých a jednoduchých textoch pre deti, spolu s autorskými hudobnými podkladmi. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Spresňuje, že Bublinka prichádza so skladbou vhodnou pre situácie, keď majú rodičia problém so stravovacími náladami svojich potomkov. "Neraz je to práve v prípade, keď pred ovocím preferujú koláč či čokoládu, alebo brokolicu obchádzajú skutočne na široko," predstavuje Čurná detskú pesničku, ktorá aj malých poslucháčov presvedčí, že ovocie a zelenia patria do každého zdravého jedálnička.



"Leto je ako stvorené na to, aby sme si zašli do záhradky a osviežili sa tam nejakým čerstvým ovocím a zeleninou. Aby sa vám lepšie chrumkalo, pripravila som si pre vás pieseň Ham Ham aj s videoklipom," uvádza Bublinka svoju novinku.



Čurná dodáva, že nie je ojedinelou skladbou v novom detskom projekte. Pred časom Bublinka uviedla svoju predstavovaciu skladbu s rovnomenným názvom.



Videoklip k pesničke Ham Ham pripravil Pierre Lexis a Timotej Tahotný. Skladbu pre deti pripravili Nikola Kasalová, Zuzana Šťastná a Tomi Popovič.