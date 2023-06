VIDEO: Portrét grófa Pálffyho sa po desaťročiach vrátil späť do Bojníc

Na snímke návštevníčka zámku si fotografuje portrét grófa Jána Pálffyho po odhalení pri príležitosti 115. výročia jeho úmrtia v piatok 2. júna 2023 v Bojniciach. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bojnice 2. júna (TASR) - Portrét posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku - grófa Jána Františka Pálffyho sa po viac ako storočí vrátil do Bojníc. Obraz od Karla von Pilotyho bol kedysi súčasťou portrétnej galérie Pálffyovcov a nachádzal sa v zámockej obrazárni, objavili ho vlani v ponuke galérie v Kanade. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice ho slávnostne odhalilo v piatok, pri príležitosti 115. výročia úmrtia grófa.Obraz Pálffyho objavil pred dvomi rokmi študent výtvarného umenia, vtedajší lektor a súčasný konzervátor na zámku Dávid Bátora.spomenul Bátora. Portrét si podľa neho spojil so starou fotografiou z archívov, ktorá zobrazovala pôvodné zbierky, zistil, že ide o obraz od Pilotyho a patrí do Bojníc na zámok.podotkol.Obraz našli po mnohých rokoch v galérii v obchode s umením v Kanade. Pálffyho dedičia si totiž zbierky rozdelili medzi sebou, časť prenechali štátu a zvyšok predali, pripomenula historička umenia a kurátorka SNM - Múzea Bojnice Katarína Malečková.priblížila Malečková.Samotný obraz je podľa nej namaľovaný v ovále, na pozadí je antická architektúra, v rímse je napísané Omnia cum tempore, všetko s časom. Kruhopis obsahuje text Ján z rodu Pálffy Erdődy, doplnila.SNM - Múzeum Bojnice zaplatilo za obraz spolu s poistením 15.000 amerických dolárov zo svojich tržieb, vysvetlil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Igor Socha. Výnimočným je obraz podľa neho nielen autorom, namaľovať si ho dal samotný Pálffy. Obraz prejde ešte inšpekciou, jeho pravosť určí i súdny znalec, návštevníci ho budú môcť vidieť na prehliadkovej trase.skonštatoval generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Podľa svojich slov dúfa, že sa múzeu podarí podobných príbehov uskutočniť viac.podotkol.