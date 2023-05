Divadelnú sezónu Divadla Jána Palárika uzavrie Subjekt: Gulliver

Trnava 17. mája (TASR) – Poslednou inscenáciou 49. sezóny Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave je adaptácia diela Jonathana Swifta. Subjekt: Gulliver pripravil hosťujúci režisér Gejza Dezorz s tvorivým tímom v netradičnom formáte ako live puppet cinema - živé bábkové kino. Premiéru bude mať v sobotu 20. mája, informovala Katarína Čučková z DJP.



"Tento titul venujeme tínedžerom. Takéhoto diváka je najťažšie zaujať, bola to dosť náročná výzva. Chceli sme, aby ich návšteva tejto inscenácie dokázala nadchnúť pre divadlo a snáď i pre literatúru. Zvolili sme cestu totálneho experimentu. Forma live puppet cinema je na Slovensku stále neprebádaná. Preto bolo celkom odvážne pustiť sa do nej, dokonca nie v bábkovom, ale v činohernom divadle," uviedla umelecká šéfka Lucia Mihálová. Trnavské spracovanie Swiftovho románu kombinuje výrazové prostriedky filmu, činoherného divadla a bábkového divadla. Vytvára na javisku film, ktorý sa odohráva na plátne pred divákmi. Herci sa ocitajú aj v úlohe kameramanov a technikov.



Ponuku vedenia DJP spracovať Swiftov fiktívny mystifikačný cestopis prijal Dezorz podľa jeho slov s nadšením, ktoré sa premenilo na náročnú tvorivú púť už pri písaní scenára. Spoluautorsky sa na tom podieľala Valeria Schulczová. "Vyselektovať z množstva motívov tie najzaujímavejšie a zároveň najdramatickejšie momenty a dôležité myšlienky bolo autorsky veľmi náročné. Je až mrazivé, ako už pred storočiami autor dokázal tak neúprosne ironicky a trefne nazerať na ľudstvo. Našu inscenáciu Subjekt: Gulliver rozprávame cez optiku troch kamier a tvoríme akýsi javiskový film. Je to veľké dobrodružstvo a akčné putovanie," dodal Dezorz.



V úlohe Lemuela Gullivera sa predstaví Martin Hronský. V ďalších úlohách hrajú Tomáš Vravník, Dana Droppová, Silvia Soldanová, Martin Kochan, Miroslav Beňuš, Martin Križan a Tomáš Mosný. Bábky a objekty navrhla Katarína Caková, scénu a kostýmy Lucia Šedivá.