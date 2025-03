Posledný marcový víkend bude patriť Dňu hvezdární a planetárií

Prešov 28. marca (TASR) - Hvezdárne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove, Humennom a v Roztokoch si v rámci celoslovenského podujatia Deň hvezdární a planetárií pripravili na posledný marcový víkend (29. - 30. 3.) pre svojich návštevníkov zaujímavý program. Aktuálny ročník je zameraný na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka, ktoré nastane práve v sobotu (29. 3.) krátko popoludní. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



„Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a jej Astronomické observatórium na Kolonickom sedle ponúknu program v oba víkendové dni. Otvorí ho sobotné pozorovanie Slnka a jeho čiastočného zatmenia. Naplánované je v prípade priaznivého počasia na oboch pracoviskách od 11.30 h do 13.30 h. Na Kolonickom sedle je medzi 19.00 h a 20.00 h navyše pripravené aj večerné pozorovanie, prípadne náhradný program v planetáriu,“ uviedla Jeleňová.



Nedeľa (30. 3.) je vyhradená programu v humenskej hvezdárni. Od 9.00 h sa v nej najmenší priaznivci astronómie môžu podľa Jeleňovej tešiť na astrorozprávky a nový animovaný film 3-2-1! štart. Následne sa návštevníkom otvorí terasa na teleskopické pozorovanie aktivity Slnka. Prednášková aula hvezdárne sa stane dejiskom prednášky o zatmení spojenej s diskusiou, pričom sa začne o 16.00 h.



Program v prešovskej hvezdárni by mal odštartovať v sobotu napoludnie, presnejšie o 11.30 h pozorovaním čiastočného zatmenia Slnka ďalekohľadmi na terase. Hvezdáreň má v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok sledovanie objektov hviezdnej oblohy pripravené až do 20.00 h.



„O 13.00 h sa môžu deti tešiť na program v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou, a to na Tomášovu cestu ku hviezdam i Ariadninu čelenku. V prednáškovej sále je rovnako od 13.00 h pripravený trojhodinový rozprávkový program: Strašidelný vesmír, Obri a trpaslíci a Paxi rozprávky,“ priblížila Jeleňová s tým, že dospelí návštevníci si o 17.00 h môžu v projekčnej sále pozrieť projekciu Vesmír je náš svet a o 18.00 h Enyu. Odborné filmy s astronomickou tematikou budú bežať medzi 17.00 h až 20.00 h v prednáškovej sále, dodala Jeleňová.



Deň hvezdární a planetárií sa uskutoční aj vo vysunutom astronomickom pracovisku v Hvezdárni Roztoky, ktoré spravuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Verejnosť sa v sobotu od 11.00 h môže tešiť na odborné prednášky, prezentáciu činnosti pracoviska, ale aj výtvarné workshopy. V prípade vhodných klimatických podmienok je aj tu pre návštevníkov pripravené pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka a po zotmení aj planét Jupiter a Mars či ďalších objektov jarnej oblohy.