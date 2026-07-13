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Potvrdené: IMT SMILE a PUĽS chystajú nový spoločný koncertný program
Po úspešných koncertoch v Prešove a vo Východnej pripravuje skupina IMT SMILE nový koncertný program, v ktorom sa predstaví spolu s Poddukelským umeleckým ľudovým súborom (PUĽS).
Autor OTS
Bratislava 13. júla (OTS) - Nespútaná energia hitov IMT SMILE v spojení so šarišskými, zemplínskymi, rusínskymi a rómskymi folklórnymi piesňami a tancami, v nových špeciálnych aranžmánoch a choreografiách, v profesionálnom a jedinečnom podaní viac ako štyridsiatich hudobníkov, tanečníkov a speváckeho zboru PUĽS na jednom pódiu, sľubuje neopakovateľný zážitok a nadviaže na tradíciu pravidelných vianočných koncertov skupiny IMT SMILE v STEEL Aréne Košice, v piatok 4. decembra 2026.
Foto: MATUS ZETAK
Koncerty vo Východnej sa stali každoročnou obľúbenou tradíciou kapely aj divákov a sú beznádejne vypredané. V sobotu, 11. júla 2026 vystúpila skupina IMT Smile opäť s výnimočným programom. S plným nasadením odohrali set najväčších hitov, ktoré publikum dopĺňalo mohutným a nepretržitým sedemtisícovým zborom. Hosť programu PUĽS svojim profesionálnym a emóciami nabitým tancom a spevom v spojení s IMT SMILE ohromili publikum a dodali koncertu jedinečný zážitok. Diváci umelcov podporili búrlivým potleskom, nekonečným skandovaním a v závere ich odmietali pustiť z pódia. Nadšené a úprimné prijatie divákmi aj v kolíske slovenského folklóru, podporilo myšlienku vytvoriť nový spoločný koncertný program IMT SMILE a PUĽS.
„Vo Východnej sa stretli tisíce ľudí hrdých na našu kultúru. Bol to úžasný večer plný emócií a ja som vďačný, že toto môžeme s IMT Smile zažívať už viac ako 30 rokov. Energia IMT SMILE, PUĽSu a veľký záujem divákov sa dokonale prepojili a mám pocit, že je to stále silnejšie. To mi dáva jasnú odpoveď na to, aby sme pokračovali a urobili spoločný koncertný program. Mám už celkom konkrétnu predstavu ako by to mohlo vyzerať. Čaká nás veľa spoločnej práce, na ktorú sa veľmi teším,“ povedal o novom spoločnom projekte Ivan Tásler.
Foto: MATUS ZETAK
Okrem príprav na nový spoločný koncertný program odohrá IMT SMILE ešte množstvo koncertov. Už 18. júla 2026 vystúpia na festivale Colours of Ostrava, deň po tom na zámku v Považskej Bystrici, 24. a 25. júla v Banskej Štiavnici, 26. júla na zámku vo Vígľaši, 19. augusta na zámku Šimák v Pezinku a ďalšie. 19. septembra 2026 ich čaká rekordný, jubilejný pätnásty koncert v Londýne. Premiéra nového koncertného programu IMT SMILE a PUĽS bude v košickej STEEL Aréne v piatok 4. decembra 2026. Vstupenky sú už v predpredaji.
Foto: MATUS ZETAK
Foto: MATUS ZETAK
Koncerty vo Východnej sa stali každoročnou obľúbenou tradíciou kapely aj divákov a sú beznádejne vypredané. V sobotu, 11. júla 2026 vystúpila skupina IMT Smile opäť s výnimočným programom. S plným nasadením odohrali set najväčších hitov, ktoré publikum dopĺňalo mohutným a nepretržitým sedemtisícovým zborom. Hosť programu PUĽS svojim profesionálnym a emóciami nabitým tancom a spevom v spojení s IMT SMILE ohromili publikum a dodali koncertu jedinečný zážitok. Diváci umelcov podporili búrlivým potleskom, nekonečným skandovaním a v závere ich odmietali pustiť z pódia. Nadšené a úprimné prijatie divákmi aj v kolíske slovenského folklóru, podporilo myšlienku vytvoriť nový spoločný koncertný program IMT SMILE a PUĽS.
„Vo Východnej sa stretli tisíce ľudí hrdých na našu kultúru. Bol to úžasný večer plný emócií a ja som vďačný, že toto môžeme s IMT Smile zažívať už viac ako 30 rokov. Energia IMT SMILE, PUĽSu a veľký záujem divákov sa dokonale prepojili a mám pocit, že je to stále silnejšie. To mi dáva jasnú odpoveď na to, aby sme pokračovali a urobili spoločný koncertný program. Mám už celkom konkrétnu predstavu ako by to mohlo vyzerať. Čaká nás veľa spoločnej práce, na ktorú sa veľmi teším,“ povedal o novom spoločnom projekte Ivan Tásler.
Foto: MATUS ZETAK
Okrem príprav na nový spoločný koncertný program odohrá IMT SMILE ešte množstvo koncertov. Už 18. júla 2026 vystúpia na festivale Colours of Ostrava, deň po tom na zámku v Považskej Bystrici, 24. a 25. júla v Banskej Štiavnici, 26. júla na zámku vo Vígľaši, 19. augusta na zámku Šimák v Pezinku a ďalšie. 19. septembra 2026 ich čaká rekordný, jubilejný pätnásty koncert v Londýne. Premiéra nového koncertného programu IMT SMILE a PUĽS bude v košickej STEEL Aréne v piatok 4. decembra 2026. Vstupenky sú už v predpredaji.
Foto: MATUS ZETAK
IMT SMILE a PUĽS
4. DECEMBER | KOŠICE | STEEL ARENA
Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal a Ticketlive
4. DECEMBER | KOŠICE | STEEL ARENA
Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal a Ticketlive