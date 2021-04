Povesť o bojnickom kastelánovi si môže verejnosť po novom aj vypočuť

Bojnice 8. apríla (TASR) - Príbeh o chamtivom kastelánovi niekdajšieho Bojnického hradu Petrovi Pókym si môže verejnosť po novom i vypočuť prostredníctvom audionahrávky. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice ju pripravilo v spolupráci s herečkou Luciou Vráblicovou a hudobníkom Viktorom Nižníkom.



"Podkladom pre nahrávku sa stalo literárne spracovanie povesti Bojnický kastelán od Jána Domastu. To zaujalo pri listovaní knihy Povesti o slovenských hradoch a zámkoch Vráblicovú natoľko, že sa rozhodla s ponukou na jej zvukové spracovanie osloviť vedenie múzea," spomenula kultúrno-propagačná manažérka SNM-Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Ako prezradila herečka známa z divadla Nová scéna, rozhlasu i televízie, pandémia zasiahla aj do jej života. Priniesla jej okrem iného aj viac času stráveného s manželom a synom. "Spolu sme vymysleli krásne projekty. Manžel sa podieľal aj na tomto zámockom projekte a zložil výbornú hudbu, ktorá sa k legende a zámku veľmi hodí," priblížila Vráblicová.



Nahrávku povesti zverejnilo múzeum v čase, keď je pre návštevníkov pre pandémiu zatvorené. "Prežívame náročnú dobu poznačenú sociálnou izoláciou. Mnohé naše aktivity a sociálne kontakty sa presunuli do on-line sveta. Aj preto chceme ponúknuť viac nádeje, radosti a odreagovania sa od každodennej rutiny a izolácie práve v on-line priestore," povedal Martin Huk z múzea.



Vedenie múzea verí, že do času opätovného otvorenia múzeí sa poslucháči aspoň prostredníctvom tohto sluchového zážitku prenesú bližšie k Bojnickému zámku. "Skvelo napísaný text Jána Domastu a famózny umelecký prednes Lucie Vráblicovej snáď pomôžu v človeku rozdúchať plamienok nádeje," dodal Huk.



Poslucháči si môžu príbeh o chamtivom Pókym vypočuť prostredníctvom oficiálnej stránky múzea www.bojnicecastle.sk/blog.