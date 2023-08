Pôvodom sýrska speváčka Lara Abou Hamdan debutuje piesňou Bumpy Roads

Bratislava 4. augusta (TASR) - Pôvodom sýrska speváčka a skladateľka Lara Abou Hamdan, ktorá niekoľko rokov žije na Slovensku, predstavuje svoju debutovú pieseň. V nahrávke Bumpy Roads prináša poslucháčom svoj vlastný príbeh. "V piesni sa doslova vyplakala zo svojich pocitov neistoty," približuje PR manažérka Andrea Turčina.



"V tejto skladbe som hľadala odpovede na otázky, čo mám robiť a ako sa zbaviť bolesti a strachov. Pamätám si, že som sedela vo svojej izbe, cítila som sa prázdna, mala som pocit, že som stratená, a že plávam v nekonečnej rieke. Tak som vzala gitaru, sadla som si na posteľ a začala som plakať. A vtedy som začala písať Bumpy Roads," opisuje Lara. V texte opisuje, ako vyliezla na vrchol hory svojich strachov a tam ich vypustila, aby našla pokoj. "A nakoniec mi to došlo, že niekedy je dobre nevedieť, čo ďalej. O tomto je život, o neistote. Uvedomila som si, že to všetko patrí k ceste a je to tak dobre, kamkoľvek vedie - hore alebo dole," hovorí speváčka a ku genéze svojej debutovej piesne Bumpy Roads poslucháčom odkazuje: "Vylez na vrchol hory svojich strachov a pozri sa okolo, lebo život má čo ponúknuť. Cesta bude hrboľatá, ale stojí za to."



Finálna verzia skladby vznikala niekoľko mesiacov. O aranž a mix sa postaral producent Analogrunner. Súbežne s piesňou vychádza videoklip nakrúcaný v lese pri Žiari nad Hronom v réžii Samuela Šneka. "Chcela som niečo jednoduché a prirodzené. Celé natáčanie prebehlo veľmi dobre, až kým sme sa nedostali k tomu stromu na lúke. Bolo tam veľa hmyzu. Ja milujem prírodu veľmi, ale vtedy to bolo nepríjemné, pretože na nás začali útočiť. Neviem, čo to bolo. Začala som trochu panikáriť a posledné scény sme natáčali čo najrýchlejšie, aby sme už išli preč z ich domova," spomína speváčka.



Lara Abou Hamdan je hudobníčka zo Sýrie a Libanonu. Okrem spevu sa 15 rokov venuje hre na gitare. Svoju tvorbu predstavila na rôznych pódiách na Slovensku a v Česku. Spolupracovala s viacerými slovenskými autormi (La3no Cubano, Analogrunner, Zuzana Mikulcová).