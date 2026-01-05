< sekcia Kultúra
Pozvánka na vernisáž: Energia dobra
Výstava je pozvaním k zastaveniu, k vnútornému tichu a k stretnutiu so sebou samým prostredníctvom obrazov.
Autor OTS
Bratislava 5. januára (OTS) - Rostislav Prokopjuk je psychológ, fotograf, spisovateľ a maliar. Narodil sa 29. 1. 1958 na Ukrajine. Od roku 1991 žije a pôsobí v Českej republike. V médiách je známy ako „postrach fajčiarov“ alebo ako „psychológ celebrít“.
Rostislav Prokopjuk je častým hosťom českých a slovenských televíznych relácií. Je autorom troch kníh: Nefajčiť je jednoduché, Žite svoj život a Ty.
Západná terasa Bratislavského hradu
7. januára 2025
18.00
Výstava je pozvaním k zastaveniu, k vnútornému tichu a k stretnutiu so sebou samým prostredníctvom obrazov.
Projekt: Poďakovanie za podporu Ukrajiny
Srdečne pozývame odbornú aj širokú verejnosť.
Kurátor výstavy Ľuboslav Moza.
