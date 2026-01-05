Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pozvánka na vernisáž: Energia dobra

Foto: Rostislav Prokopjuk

Výstava je pozvaním k zastaveniu, k vnútornému tichu a k stretnutiu so sebou samým prostredníctvom obrazov.

Autor OTS
Bratislava 5. januára (OTS) - Rostislav Prokopjuk je psychológ, fotograf, spisovateľ a maliar. Narodil sa 29. 1. 1958 na Ukrajine. Od roku 1991 žije a pôsobí v Českej republike. V médiách je známy ako „postrach fajčiarov“ alebo ako „psychológ celebrít“.

Rostislav Prokopjuk je častým hosťom českých a slovenských televíznych relácií. Je autorom troch kníh: Nefajčiť je jednoduché, Žite svoj život a Ty.

Výstava obrazov Rostislava Prokopjuka


Západná terasa Bratislavského hradu
7. januára 2025
18.00

Projekt: Poďakovanie za podporu Ukrajiny

Srdečne pozývame odbornú aj širokú verejnosť.

Kurátor výstavy Ľuboslav Moza.

