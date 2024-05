Pozývame Vás na netradičnú návštevu slovenských parkov a záhrad

Bratislava 17. mája (OTS) - Parky a záhrady sú neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou nášho života. V dňochVás pozývame na prechádzky a návštevu do viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku. Počasbudete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti jednotlivých lokalít a zúčastniť sa skvelého programu, ktorý sme pre Vás pripravili spolu s miestnymi organizátormi, dobrovoľníkmi a vlastníkmi zapojených parkov a záhrad.Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti. Viac ako 1000 záhrad z vyše 20 európskych krajín otvára svoje brány od piatka 31.mája do nedele 2. júna 2024, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre našu spoločnosť.Pre tento rok bola zvolená celoeurópska téma s názvom. Pobyt v záhrade je zmyslový zážitok. Záhrada prebúdza všetky naše zmysly, núti nás snívať a spomínať, podnecuje našu predstavivosť a dáva nám šťastie, pokoj a blaženosť.vnímame nielen veľkosť záhrady , ale aj jej farebnosť. Záhrady vyhľadávame aj kvôlizážitkom: spevu vtákov, reči zvierat, šumeniu vetra či bzučanie včiel. Kto z nás by si nepamätalzáhrady – ruží, levandule, mäty či zapáchajúcu čemericu. Kde inde ako v záhradách si prídupoháriky nášho jazyka na svoje. Koho ešte nepotešila sladká jahoda, kyslá rebarbora, či horká dula? V záhrade môžeme cítiť príjemné(chôdzu naboso po mäkkom trávniku,..), ale aj tie menej príjemné ( bodnutie hmyzu,.). Päť zmyslov môžete zažiť v úplne každej záhrade.Aj v tomto roku sa do podujatia prihlásilo vyšeparkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov.Pri príprave podujatia spolupracujeme aj so spoločnosťou arboristov ISA Slovensko, ktorej členovia tento rok vysadia dub letný v Mestskom parku v Košiciach.Hlavným organizátorom podujatia je organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Historické parky a záhrady predstavujú dosiaľ nevyužitý potenciál mnohých miest a obcí a aj prostredníctvom čoraz viac obľúbeného podujatia sa Národný Trust n.o. snaží upozorniť na tento potenciál, potrebu jeho ochrany ako aj zmysluplného a udržateľného využívania.Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch nájdete na stránke www.vopz.sk