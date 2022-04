Pražské divadlo predstaví tvorbu oscarového režiséra Jiřího Menzela

Praha 21. apríla (TASR) - V pražskom Divadle Bez zábradlí sa od 23. do 28. apríla uskutoční v spolupráci s Nadačným fondom Jiřího Menzela festival venovaný pamiatke jedného z najvýznamnejších českých filmových a divadelných tvorcov. TASR o tom informuje na základe servisu spravodajského servera Novinky.cz.



Festival sa začne v sobotu vernisážou výstavy s názvom "Rozmarné cesty Jiřího Menzela" a večerom moderovaným Hanou Heřmánkovou, na ktorom sa bude spomínať a spievať a uskutoční sa na ňom aj charitatívna dražba predmetov z režisérovho života.



V nedeľu bude nasledovať projekcia venovaná Menzelovým filmom "Vesničko má středisková" (1985) a "Skřivánci na niti" (1969). Hosťom večera bude aj maďarský herec János Bán, predstaviteľ postavy Otíka Rákosníka z filmu "Vesničko má středisková".



Od 25. apríla sa každý večer uskutoční prehliadka štyroch inscenácií, ktoré v Divadle Bez zábradlí Menzel režíroval. Budú to tituly "Další roky ve stejnou dobu", "Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu", "Kdes to byl(a) v noci?" a "Blbec k večeři".



Jiří Menzel (1938–2020) získal za svoj prvý celovečerný film "Ostře sledované vlaky" (1966) americké ocenenie Oscar v kategórii najlepší zahraničný film. Na konte má tiež Zlatého medveďa z nemeckého festivalu Berlinale i Českého leva.