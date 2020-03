Pre koronavírus zrušili hudobný festival Glastonbury

Londýn 18. marca (TASR) - Organizátori sa pre obavy zo šírenia koronavírusu rozhodli zrušiť britský hudobný festival Glastonbury, ktorého aktuálny ročník bol naplánovaný na 26.-30. júna. S odvolaním s na vyhlásenie Emily Eavisovej z organizačného tímu o tom v stredu informovala spravodajská stanica BBC.



"Je nám to ľúto, ale budeme musieť zrušiť Glastonbury 2020," oznámili organizátori festivalu, ktorý mal tento rok osláviť 50. výročie svojho vzniku, vo vyhlásení, ktoré zverejnili na Twitteri.



Organizátori ešte pred pár dňami vyjadrovali nádeje, že sa festival bude môcť uskutočniť. Po tom ako však britská vláda v pondelok ľudí vyzval, aby sa vyhýbali masovým zhromaždeniam, to bolo čoraz nepravdepodobnejšie, uvádza BBC.



Organizátori zároveň oznámili, že fanúšikom, ktorí už vopred za lístok zaplatili zálohu vo výške 50 britských libier, prevedú túto čiastku do budúceho ročníka festivalu, prípadne im ju vrátia, ak o to požiadajú.



Na tohoročnom festivale Glastonbury, ktorý sa mal konať pri obci Pilton v anglickom grófstve Somerset, mali vystúpiť spevácke hviezdy ako Taylor Swiftová, Paul McCartney či Kendrick Lamar.



Glastonbury je päťdňový festival súčasného umenia; popri popredných hudobných interpretoch podujatie hostí aj dramatické a tanečné žánre. V súčasnosti má návštevnosť približne 200.000 ľudí. Festival sa po prvý raz konal v septembri 1970, ale nemá každoročnú periodicitu.